В Кремле опровергли отзыв приглашений зарубежных гостей на парад Победы

close
Ударный вертолет Ми-24П, во время воздушной части военного парада в Санкт-Петербурге, посвященного…
Александр Гальперин/РИА «Новости»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не отзывала приглашения зарубежным партнерам на мероприятия, посвященные 75-летию Победы, передает корреспондент «Газеты.Ru».
При этом он отметил, что Россия с пониманием отнесется к любым решениям глав государств в связи с пандемией коронавируса.
Он также сказал, что ему не известно, был ли президент Украины Владимир Зеленский приглашен на празднование 75-летия Победы в Москву.
Представитель Кремля добавил, что решений о переносе парада Победы 9 мая по-прежнему нет.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские власти рассматривают разные сценарии проведения парада Победы из-за ситуации с коронавирусом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Американские ветераны отменили свой визит в Москву на парад Победы из-за пандемии
— В Кремле заявили об отсутствии альтернатив по проведению парада Победы
Источник