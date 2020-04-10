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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/957/12151957/upload-RIAN_5737197.HR-pic905-895x505-36437.jpg" alt="В Кремле объяснили появление печенегов и половцев в выступлении Путина" /></p> </p> <p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что включить в выступление упоминание печенегов и половцев было инициативой президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это инициатива самого президента. … Именно он это добавил в свое выступление. Я не могу сказать, что стало источником для этой фразы, но все мы ее слышали», — сказал Песков.

Он также прокомментировал информацию о том, что племена печенегов совершали набеги на Киевскую Русь.

«Не забывайте, что территория, на которой находится Украина, – она исторически была Киевской Русью. Печенеги действительно терзали Киевскую Русь и славянские племена, которые жили восточнее. Киевскую Русь вы никуда не денете из нашей истории, вы ее не вычеркнете», — заметил Песков.

Накануне Путин в ходе совещания с руководителями регионов сказал, что Россия не раз сталкивалась с серьезными испытаниями в своей истории, «и печенеги ее терзали, и половцы».

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