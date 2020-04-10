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Марина Маковецкая/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/700/12754700/RIAN_1311987.HR-pic905-895x505-16331.jpg" alt="Башкирия сняла ограничения на продажу алкоголя во время коронавируса" /></p> <p>

Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничения на продажу алкоголя, введенные из-за коронавируса, сообщается на сайте главы республики.

С 13 апреля жители республики смогут покупать алкоголь в прежнем режиме.

Ранее Хабиров постановил с 1 апреля не продавать алкоголь с 10:00 до 18:00, чтобы не допустить роста правонарушений в нерабочие дни.

В Башкортостане коронавирусом заразились 40 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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