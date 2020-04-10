В Москве вводят пропускной режим, останавливают строительство и работу предприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве со следующей недели.

«Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но, когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет, особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения», — отметил мэр в своем блоге.

Пропускная система будет носить заявительный характер, ее введут постепенно.

«На первом этапе пропускной режим введут для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района», — заявляет Собянин.

О сроках введения каждого из этапов будет объявлено дополнительно. Пропускная система будет носить заявительный характер. Городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

Еще одним указом Собянина в Москве с 13 по 19 апреля приостанавливается работа целого ряда предприятий, включая оптовую торговлю, рекламу, аренду, сферу развлечений, подбор персонала и операции с недвижимостью. Временные ограничения не распространяются на организации ОПК, авиастроения и предприятия, работающие по государственному оборонному заказу.

В городе также приостанавливается строительство, за исключением объектов медицинского назначения и работ непрерывного цикла.