«Не здіймайте паніки»: у Волинській ОДА прокоментували введення режиму обмеження пересування

В області не закриватимуть магазинів, АЗС чи аптек через запровадження режиму максимального обмеження пересування на вихідних.

Про це під час брифінгу увечері 10 квітня наголосила заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак.

Нагадаємо, із 11 квітня у вихідні в області вводять режим максимального обмеження пересування. Зокрема, з 13.00 суботи до 06.00 понеділка волинян просять не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь.

Додаткові обмежувальні заходи прийняли, враховуючи епідемічну ситуацію, яка складається в регіоні, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через новину про введення у вихідні дні режиму особливого пересування, станом на післяобідню пору в Луцьку виникли довжелезні черги до магазинів.

Обмеження стосуються пересування та перебування громадян в громадських місцях. Волинян закликають максимально дотримуватися правил карантину і не виходити з дому без потреби.

Тетяна Щербак попросила не панікувати і не створювати величезних черг до магазинів, адже рішення про закриття приймаються виключно владою на місцях. І досі жоден орган місцевого самоврядування на Волині не приймав таких рішень.

«Будь-які карантинні заходи направлені на вашу безпеку, не мають на меті обмежити ваші права і будуть проведені виключно відповідно до законодавства. Мета – не притягнути до відповідальності, а зберегти здоров’я або чиєсь життя», — сказала Тетяна Щербак.