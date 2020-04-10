Поздравления на Лазареву субботу надо выбирать тщательно

Лазарева суббота (Воскрешение Лазаря) — это торжественный праздник, совершаемый в субботу шестой недели Великого поста. Праздник является подвижным, т.е. зависит от даты Пасхи.

В этот день Церковь воспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря через четыре дня после смерти (Ин. 11:1-45), сообщает C-ib. Лазарева суббота предваряет праздник Входа Господня в Иерусалим.

Торжественные службы в храмах начинаются,

Мы вспоминаем чудо воскрешения праведного Лазеря,

Душа верой в Господа наполняется,

И благодатью она озарена.

С днём Лазеревой субботой поздравляем,

Огромного счастья всем вам желаем,

Благополучия во всём, выдержки, терпения,

И всего отличного настроения.

***

Звенят волнующе колокола,

Молитвы у иконы мы читаем,

Святые деяния Иисуса Христа,

В храме искренне прославляем.

Сегодня Лазерева суббота, поздравляем,

Всех благ и радости вам желаем,

Недуги пусть обходят стороной,

Будьте хранимы всегда судьбой.

***

В день Лазеревой субботы поздравление примите,

Господу всей верой и правдой служите,

Пусть от греха очистится душа,

Благословения вам, мира и тепла.

Пускай здоровье только прибавляется,

Удача пусть всегда вам улыбается,

Заветная мечта пусть станет явью непременно,

В судьбе пусть будет всё отменно.

***

Пусть чудо воскрешения святого Лазера,

Надежду и веру пусть вселит в ваши сердца,

Заботой и любовью пусть вас окружают,

Господь пускай хранит от бед и зла.

Идите по праведному пути,

Пусть станут явью все заветные мечты,

Не падайте духом никогда,

Здоровье богатырским пусть будет всегда.

***

Вербная суббота наступает,

Сегодня день воскрешения святого Лазера отмечаем,

Всем счастливыми желаем быть,

Чтоб о печалях навсегда забыть.

Душа пусть Божественною силой будет защищена,

Пускай везёт вам во всём, всегда,

Мира вам желаем, долголетия, удачи,

И настроения прекрасного в придачу.

***

В святую субботу благодарные молитвы Богу воздавайте,

От чистой души их искренне читайте,

Вера в Господа пускай не покидает никогда,

Сомнения пускай из жизни исчезнут навсегда.

Сильнее укореняйтесь в вере своей,

С каждым днём жизнь пусть будет веселей,

Всего наилучшего желаем от души,

Пусть никаких преград не будет на пути.

***

Пусть благодать снизойдет под дивный колокольный звон,

Пускай удача вас окружает со всех сторон,

Пусть зёрна веры и доброты в душе прорастают,

Друзья надёжные пускай от бед оберегают.

В день Лазеровой субботы пусть сбудутся мечты,

Будьте всегда под крылышком у судьбы,

Будьте здоровы, не болейте никогда,

Удача пусть окружает вас всегда.

***

С днём Лазеревой субботы поздравляем всех,

Пусть ждёт вас огромнейший успех,

Мира вам, здоровья крепкого, добра,

И благополучия во всём всегда.

Пусть снизойдёт Господнее благословение,

И всегда отличным будет настроение,

Полной чашей пусть будет твой дом,

Радость и уют пусть поселятся в нём.

Интересное поздравление всем верующим, которые отмечают перед Вербным воскресением Лазареву субботу, с короткой историей о том, как Иисус воскресил праведного Лазаря, и тем самым Господь показал, что вера способна творить чудеса.

***

Перед Вербным воскресеньем,

Мы в великую субботу,

Со светлой, доброю молитвой,

Ко всем проявим вновь заботу!

И добегает Пост Великий,

Шестой неделей до конца,

И воскресил Иисус Святого,

Великой силою творца!

И Лазарь праведный от счастья,

К ногам Всевышнего припал,

Молится, верить, жить по чести,

Народ великий он призвал!

И, я вам тоже пожелаю,

Глубокой веры, жизнь без бед,

Пусть вам Господь дарует счастье,

И много светлых, долгих лет!

Поздравляем вас с приходом Лазаревой субботы в наш чудесный христианский мир! Пусть торжественные службы в храмах поразят нас своей пышностью, великолепием и мелодичным звоном колоколов, ведь сегодня мы вспоминаем чудо воскресения праведного Лазаря Иисусом Христом! Пусть ваши души наполнит благодать!

В Лазареву субботу желаем всем верующим безграничного счастья, искренней радости и добра! Пусть благодать и благословение господне сегодня снизойдут на вас под дивный колокольный звон и пение церковного хора, прославляющего чудо воскресения верного Лазаря!

Лазарева суббота пусть приносит в ваш дом достаток, тепло, взаимопонимание, благодать и любовь! Восхищайтесь сегодня чудесами господними, прославляйте святые деяния Христа вместе с воскрешением Лазаря в молитвах! Укрепляйтесь в вере и будьте счастливы!

В Лазареву субботу желаем вам искренне наполниться радостью за праведника, воскрешенного великой и любящей силой Христа, ощутить божественную мощь и доброту! Пусть все невзгоды и горести поскорее покидают вашу мирную обитель, а ваши чистые сердца пусть ликуют!

В эту святую Лазареву субботу воздавайте Богу молитвы с благодарностью за все Им сотворённые чудеса! Ломайте нежные ветви вербы, готовя их для завтрашнего освящения, принимайте добрых гостей и дарите близким и родным своё тепло, заботу и любовь!

Пусть Лазарева суббота вам поможет ещё сильнее укорениться в святой вере, вспомнив чудо воскресения славного Лазаря Иисусом Христом! Пусть ваша душа всегда будет защищена божественной силою от всяческих греховных помыслов, а сердце пусть полнится добротой и любовью!

Бескорыстная и всеобъемлющая любовь Христа к человеческому роду даровала нам этот праздник, в который был воскрешен праведный Лазарь! Желаем вам взращивать в своём сердце такие благодетели, как доброта, отзывчивость, сочувствие, самоотдача, забота о близких людях и любовь!

Пусть приходу Лазаревой субботы возрадуется весь христианский мир, пусть повсюду звучат колокольные перезвоны и слова молитв, прославляющих святые деяния Христа и чудо воскресения Лазаря! Откройте свои сердца для благодати, дарите окружающим свою любовь и заботу, храните светлую и добрую веру!

Суббота Лазарева пришла,

Запах вербы цветущей принесла,

На землю чудо великое пришло,

Тепло и радость всем принесло.

Сегодня Лазарева суббота, поздравляю,

Жизни долгой и счастливой желаю,

Пускай Господь принесёт благословенье,

От недугов – полное исцеленье.

Для Иисуса Лазер другом был,

В дом их в гости он часто ходил,

От недуга Лазера исцелил,

А после смерти его воскресил.

Сегодня празднуют все Лазареву субботу,

Отложите всю домашнюю работу,

Веселитесь, но сильно не шумите,

Ведь пост ещё великий, учтите.

Если на Лазаря посеять горох,

Уродит хорошо он и в срок,

Перед Вербным воскресеньем праздник отмечаем,

Здоровья и достатка всем желаем.

С Лазаревой субботой вас поздравляем,

Всего наилучшего от души желаем,

Пускай вам счастья улыбается всегда,

Господь пусть бережёт от бед и зла.

На шестой недели Великого поста,

Лазареву субботу праздновать пришла пора,

Здоровье в этот день нам даёт верба,

Пусть легонько побьёт ваши бока.

Сегодня праздник, примите поздравленья,

Пускай Господь пошлёт благословенье,

Пусть полной чашей будет ваш дом,

Пусть радость и достаток поселятся в нём.

Завтра Вербное воскресенье,

А сегодня Лазарева суббота,

Во всех прекрасное настроенье,

Веселись по полной, забудь про работу.

Верба хлёст, бей до слёз,

Говорили в давние времена,

Мы желаем всем свершенья грёз,

Крепкого здоровья, достатка и тепла.

Суббота Лазарева пред Вербным воскресеньем,

Как раз во время Великого поста,

Всем вам желаем от недугов исцеленья,

Пускай побьёт вас всех верба.

Будьте счастливы всегда, не унывайте,

Праздник светлый отмечайте,

Ведь в этот день свершилось чудо,

Пусть в вашей жизни много счастья будет.

С субботой Лазаревой мы сегодня поздравляем вас,

Чудес пусть будет в доме больше в этот день и час!

Христос его, как друга, чудесно воскресил,

Жизнь — самое дорогое — снова подарил!

Дай вам Бог добра, терпенья, сил,

Храните в сердце веру во Христа святого,

Труд вам радость чтоб всегда, желаю, приносил,

Пусть свет в душе будет и терпенья много!

Субботу Лазареву вы поскорей уже встречайте,

Красное вино в свои бокалы наливайте,

Выпьем же за то, что чудеса творятся,

И величию Христову всегда будем удивляться!

Легко, светло и просто ваша жизнь пускай идет,

Чудо пусть по жизни вас все время ждет!

Доброты, света в сердце, радости, тепла!

Удача постоянно чтоб за вами следом шла!

Сегодня необычная, дивная эта суббота,

Лазарева воскресенья так светла и хороша,

Песни петь и пить вино нам сейчас охота,

Пусть радуется сердце и поет душа!

Поздравляю вас сердечно в этот день и час,

Блеска яркого желаю всегда я ваших глаз,

Какой великий, праведный Иисус Христос,

Однозначно чтоб по миру надо люд донес