Точной привязки к определённому числу праздник Лазарева суббота не имеет

В этот замечательный весенний день в церквях служится особенная и торжественная служба. Еще в этот день представительницы слабого пола, которые младше 16 лет, ходят по дворам, танцуют и поют песни, и каждому, кого встречают, желают крепкого здоровья и счастья.

Известно, что в этот день более двух тысяч лет назад произошло чудо — Иисус воскресил Лазаря. На территории Греции, Болгарии, Кипра и Российской Федерации представители православной веры отмечают это великое торжество, ориентируясь на григорианский календарь. Согласно Новому Завету Лазарь был братом Марии и Марфы, он проживал на территории Вифании, что неподалеку от Иерусалима. Лазарь и Спаситель часто разговаривали друг с другом, Иисус видел в Лазаре своего товарища.

Вскоре произошло то, чего никто не ожидал, Лазарь заболел. Спаситель узнал об этом и заявил, что это «недуг не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус уже прекрасно понимал, что гибель Лазаря на самом деле обернется воскрешением. Друг Спасителя действительно скончался, его даже успели похоронить согласно обряду того времени — положили в пещеру. Однако Лазарь, словно птица Феникс, восстал из пепла. Иисус Христос произнес лишь одно слово, и камень, который стоял у входа в пещеру — был убран. Спаситель сказал тогда: «Лазарь! Иди Вон». Лазарь поднялся и подошел к Иисусу, он вновь был из плоти и крови, Спаситель воскресил его во славу Божию.

Картинки с праздником Лазаревой субботы, открытки

Поздравления в стихах с Лазаревой субботой

Наступает Вербная прекрасная неделя,

дни проходят для Великого поста,

в Лазареву чудную священную субботу

вспомним все мы о деяниях Христа!

Вспомним, как воскрес умерший Лазарь,

Как Христос его вернул в наш мир чудесно,

подарив нам светлую надежду,

что мы все когда-нибудь воскреснем!

***

В такую субботу свершилось то чудо,

когда святой Лазарь из мертвых воскрес,

вселив в наши души такую надежду,

что все мы увидим еще много чудес!

Подходит к концу пост Великий святой,

и в праздник субботы Лазаревой пусть

очистятся души, поверят все в чудо,

прогонят все беды, несчастья и грусть!

Иисус Христос Лазаря воскресил,

Подарив его близким веру в чудо.

Пусть и вам этот день дарит много сил,

И побольше чудес в вашей жизни будет!

Пусть рекою льются счастливые дни,

Мир и счастье приносят минуты, мгновения!

Пусть побольше будет в жизни любви!

С праздником Лазаря воскрешения!

Праведного Лазаря воскресил Христос,

Мир и благодать в семью его принёс!

Пусть же в Лазареву субботу

Всех нас покинут печали, заботы!

Пусть ярче солнце сияет над нами,

Всех согревая своими лучами!

Пусть будет жизнь красотой удивлять,

Каждый день силы нам прибавлять!

Христос нас всех собрал на праздник,

Чтоб вспомнить вновь о чуде,

Где Лазарь из Вифании — возлюбленный участник,

Воскресший с мертвых, всех счастливей будет!

В День этот имя Божье славится,

И празднует, ликует христианский наш народ!

Пусть тот, кто болен, сразу же поправится,

И с близкими сей праздник проведет!

В Лазареву субботу собираются семьей,

Все те, кто помнит День святой чудесный,

Когда Иисус своей священною рукой

Над Лазарем провел свой ореол воскресный!

С тех пор уверовал народ,

И весть о Божьем чуде,

Из года в год торжественно несет,

Христа частицу на церковном блюде!

***

Суббота Лазаря настала,

Народу чудо ниспослала:

Христос умерших воскресает

И в долгой жизни помогает!

Пусть вера наша будет с нами,

Пусть мир искрится чудесами,

Благим знамением и добром

Наполнен будет каждый дом!

В душах живет тепло и свет,

И память тех чудесных лет!