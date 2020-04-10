Какие штрафы полагаются за нарушение режима самоизоляции?

Ситуация в стране каждый день меняется, ведь очевидной становится опасность распространения коронавируса. В связи с этим 1 апреля Президент РФ подписал принял несколько изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь появились штрафные санкции, связанные с нарушениями в обеспечении санитарно-эпидемиологической ситуации. Судя по всему, уровень наказания будет отличаться в зависимости от того, в каком регионе проживает гражданин. К примеру, местные власти смогут самостоятельно вводить систему штрафов и других санкций для тех, кто не будет соблюдать режим карантина. Соответствующее постановление приняли и московские власти.

Штрафы за нарушение режима самоизоляции

На данный момент действующее законодательство предусматривает штрафы для граждан, нарушивших санитарные правила и предписания, которые могут варьироваться от 15 до 40 тысяч рублей. Размер санкции зависит от последствий, к которому привело правонарушение. Если проступок повлек за собой смерть другого человека, штраф может составить до 400 тысяч рублей. При этом в ходе судебных разбирательств будет установлено, нет ли уголовного правонарушения в деянии. Новые изменения внесены в качестве дополнения к статье 6.3 предусматривающей наказание за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологической обстановки. В ней появились две новые части. Так, граждан будут привлекать к ответственности за различные проступки, которые привели к угрозе распространения опасного заболевания.

Вторая статья под порядковым номером 20.6.1 может привести к штрафу в размере от 1 до 30 тысяч рублей. В данном случае предусмотрено наказание для граждан, которые не выполнили правила поведения во время чрезвычайной ситуации или привели к угрозе ее возникновения.

Поправки не конкретизируют, о каких именно нарушениях может идти речь. В законе, описывающем условия санитарно-эпидемиологического благосостояния граждан, есть четкое определение термина «Карантин». Но власти не объявляют чрезвычайную ситуацию подобного характера. Кроме этого, до сих пор не выделено слово «самоизоляция», которое используется лишь в населении и чиновниками, но не имеет законных оснований. Согласно 27-й статье Конституции российской Федерации каждый гражданин имеет право свободно передвигаться страной. Это право может быть ограничено лишь в случае, если в стране будет введен режим чрезвычайного положения. Подобная ситуация описана в отдельном федеральном законе. Но на такой шаг Президент пока не решился.

Федеральный закон, принятый 1 апреля 2020 года вносит изменения в КоАП. Документ под порядковым номером 99-ФЗ1 предусматривает введение административной ответственность при нарушениях законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в период режима чрезвычайной ситуации или в ситуации, когда существует риск распространения опасного недуга. Также нормы закона действуют, если были введены ограничительные мероприятия, в перечень которых включен и карантин. В перечне правонарушений указано также несвоевременное выполнение требований государственного органа, ответственного за государственный санэпиднадзор. Согласно поправкам, которые были внесены в статью 6.3 КоАП, нарушения законодательства предусматривают следующим административные санкции:

Для граждан штраф составит от 15 до 40 тысяч рублей.

Для должностных лиц — в размере от 50 до 150 тысяч рублей.

Для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 150 тысяч рублей либо прерывание их деятельности термином до 90 суток.

Для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей либо приостановление деятельности термином до 90 суток.

В будущем обновленная статья может получить ряд других дополнений, которые будут повышать ответственность за аналогичные действия или бездействие. Они будут наказывать граждан, чьи действия повлекли вред для здоровья окружающих или их смерти, если они не предусматривают уголовного наказания.

В главе 20 КоАП РФ теперь появилась новая статья 20.6.1, согласно которой административное наказание предусматривается за нарушение режиме самоизоляции. К примеру, это может быть невыполнение введенных правил поведения при введении режима чрезвычайной ситуации на конкретной территории, где возникает угроза распространения заболевания. Лицо будет вынуждено отвечать за свои поступки согласно КоАП, если его действия описаны в кодекса административных правонарушений (учитывая последние правки). Таким образом, каждый гражданин Российской Федерации, нарушивший нормы, предусмотренные законом, заплатит от 10 до 50 тысяч рублей. В случае с должностными лицами ответственность возрастает до уровня 10-50 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям оплошность обойдется в 30-50 тысяч рублей, тогда как юридические лица заплатят штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Если действия или бездействие, которые привели к причинению серьезного вреда здоровью или смерти человека, будет предусмотрено более серьезное наказание. В той же ситуации окажутся и «рецидивисты», которые злостно не выполняют действующее законодательство.

Московские полицейские смогут штрафовать нарушителей режима самоизоляции

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД Российской Федерации и московскими властями. Данный документ предписывает штраф в размере 4 тысяч рублей для граждан, которые нарушат режим самоизоляции. Если нарушение будет совершено повторно, санкции увеличатся еще на тысячу рублей. С аналогичной суммой придется распрощаться москвичам, которые выедут в город на личном автотранспорте, не имея для того веских причин. При необходимости представители правоохранительных органов даже могут задержать автомобиль.

Александр Шапошников, возглавляющий московскую городскую Думу, недавно сообщил, что жителям столицы не стоит бояться штрафов, ведь их не будут выписывать до тех пор, пока не утвердят правила перемещения по городу для граждан, которые обязаны выполнять режим самоизоляции.