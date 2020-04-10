Как встать на учет в качестве безработного через портал «Госуслуги»

Власти России и раньше стремились сделать сферу услуг легче и доступнее, чтобы избежать больших столпотворений, а люди не теряли свое время в очередях. Для этой цели, например, и создали портал «Госуслуги», чтобы люди имели возможность получать государственные услуги удаленно, находясь в более удобном месте, через Интернет.

Сейчас дистанционный метод получения государственных услуг не то чтобы удобен, а очень актуален, учитывая угрозу заражения коронавирусом. Разные сферы по максимуму пытаются приспособиться к новым формам работы и предоставлять свои услуги удаленно. Для этого создают разнообразные сайты, порталы, приложения.

На сегодняшний день дистанционно можно подать заявление, чтобы получить статус безработного. Новые временные правила регистрации безработного разработаны Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2020 года №480, которые будут действовать до 31 декабря.

Как получить статус безработного, не посещая Центр занятости

Чтобы встать на учёт в Центр занятости в качестве безработного, необходимо заполнить заявление в электронной форме в системе «Работа в России», либо позднее через портал «Госуслуги».

В дистанционной форме Центрами занятости будет осуществляться:

регистрация в качестве безработных;

назначение и начисление пособий по безработице;

поиск подходящей работы;

направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

В течение трёх дней после регистрации сотрудники Центра занятости предложат пройти дистанционное собеседование по двум найденным вакансиям. Если в течении 11 дней работа не найдена, человека официально признают безработным и назначают пособие по безработице.

Какой размер пособия по безработице предусмотрен в 2020 году

Гражданам России, потерявшим работу и обратившимся в Центр занятости после 1 марта, будут выплачивать пособие по безработице в размере 12 130 рублей.

При этом, пособие в процентном соотношении начисляют тем, кто официально проработал 26 недель в течение года. Безработные получают в течение трех месяцев по 75% от официальной заработной платы, затем еще три месяца — по 60% от зарплаты.

Особую категорию составляют предпенсионеры, которым пособие выплачивают в течение года. Этой категории граждан будут начислять по 75% от зарплаты в течение трех месяцев, потом ещё четыре месяца – по 60%, и пять месяцев – по 45%.

Напомним, что к гражданам предпенсионного возраста относятся лица, которые не более чем через 5 лет уйдут на пенсию.