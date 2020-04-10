Правда ли, что всем пенсионерам в России выплатят единовременное пособие

1 апреля 2020 года представители партии «Справедливая Россия» анонсировала единовременную выплату пособиями пенсионерам РФ. Соответствующий законопроект уже был передан на рассмотрение Госдумы под регистрационным номером 914234-7. Этот документ действительно предполагает единовременное пособие пенсионерам.

Но плату получат не все пенсионеры России. Речь идет только о малоимущих пожилых гражданах РФ. Инициатором законопроекта выступил Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». По словам депутата, пенсионеры являются одной из самых незащищенных категорий населения, которая нуждается в поддержке на период коронавирусной пандемии.

Единовременное пособие выплатят не только пенсионерам

Как рассказал инициатор законопроекта о выплате единовременного пособия для пенсионеров, в апреле выплаты получат не только пенсионеры, но и безработные граждане страны. Именно эти две категории считаются наиболее уязвимыми. Ранее президент анонсировал увеличение размера пособия по безработице.

Ожидается, что уже в апреле некоторые пенсионеры получат денежную выплату. Размер единовременного пособия пока неизвестен. Но предполагается, что пособия получат те граждане, у кого размер пенсии менее 2 МРОТ по региону в месяц.

Размер единовременного пособия для пенсионеров, проживающих в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал всех москвичей старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без лишней на то необходимости. Чтобы мотивировать пожилых людей оставаться дома в пандемию коронавируса, в столичной администрации приняли решение выплатить материальную помощь пожилым людям.

Каждый пенсионер, проживающий в Москве, уже получил единоразовую материальную помощь в размере 2 тысяч рублей. Согласно предоставленной информации, аналогичная помощь будет оказана пенсионерам после завершения карантина. О выплате единоразовой помощи для пенсионеров и малоимущих заявили в Якутии и Тюменской области.

Там граждане, которым больше 65 лет, уже получили 2 тысячи рублей. Для получения средств не нужно обращаться в ПФР и писать заявления. На материальную помощь также могут рассчитывать военные пенсионеры. Об этом сообщил представитель ПФР. В Пенсионном фонде сообщили, какие условия нужно соблюдать, чтобы получить вторую пенсию.

Многие из этих пенсионеров прошли службу в МВД или ФСБ, потому они получают ежемесячную помощь из этих ведомств. Если пенсионер после выхода на пенсию продолжил гражданскую работу, то он может получить дополнительную пенсию от ПФР. Ее можно получить только в том случае, если работодатель пенсионера совершал взносы в Пенсионный фонд.