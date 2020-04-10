В Подмосковье будут выписывать штраф за борщевик на участке

В Подмосковье с 10 апреля 2020 года уже открыли сезон борьбы с борщевиком. На этот раз власти выделили около 350 миллионов рублей на всю Московскую область, чтобы извести сорняк.

Борщевик Сосновского – это известное травянистое растение, которое приносит вред окружающим людям и среде. Оно способно вызывать сильные ожоги на коже. Его перевели в разряд сорняков в 2015 году. Сейчас борщевик считают одной из существенных проблем во многих областях РФ, так как растение ядовитое и быстро распространяющееся.

Что такое борщевик и как с ним бороться

Раньше борщевик Сосновского выращивали на сельскохозяйственных предприятиях в качестве силосной культуры. За ним не нужно было ухаживать, очень быстро рос и распространялся по территории – поэтому вырастить сорняк не составило труда. Только в 2015 году в РФ борщевик признали сорным растением, приносящим вред людям и окружающей среде и начали борьбу с ним.

Борщевик Сосновского считают опасными из-за нескольких причин:

быстрого распространения. Он вытесняет местную флору, захватывая обширные территории. Тем самым нарушается экологическое равновесие; ядовитого сока, который содержится в растении. При попадании на кожу человека он может вызывать ожог. На этих местах появляются волдыри. В особо тяжелых случаях возникают ожоги третьей степени, а при обширном поражении кожи известны и ситуации с летальным исходом, в частности, это касается маленьких детей.

Бороться с борщевиком можно следующими способами:

выкопать; опрыскать гербицидами; регулярно скашивать под корень; плотно мульчировать – укрывать плотным нетканым материалом, а поверх него сеять злаки или толстым шаром насыпать землю.

Как борются с борщевиком в Подмосковье: сколько выделили денег и какие штрафы ввели

С 10 апреля в Московской области открыли кампанию по борьбе с борщевиком. В 2020 году это произошло раньше на месяц, нежели обычно.

Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия, рассказывает:

«В нашем регионе около 32 тысяч гектаров поросли борщевиком. Из этого количество около 15 тысяч га – частная собственность. В этом году мы запланировали направить около 350 миллионов рублей, чтобы побороть сорняк. Это на 10% больше, чем в прошлом году».

Бороться с борщевиком сложно, так как сорняк очень живуч. В Подмосковье с ним пытаются справиться, используя обработку очагов химикатами, арборицидами и гербицидами. В столице же борются так: убирают растения, которые уже засохли, просто скашивают или выкапывают борщевик.

Напомним, с 2018 года по всей Московской области действует закон об обязательной борьбе с этим растением. Если нарушить предписание, то физические лица получат штраф от 2 до 5 тысяч рублей, должностные – от 20 до 50 тысяч рублей, а юридические – от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

В январе 2019 года подобные правила стали действовать и в Ленинградской области. Правда, размер штрафов здесь меньше: физические лица выплачивают от 2 до 5 тысяч рублей, должностные – от 5 до 20 тысяч, а юридические – от 20 до 50 тысяч рублей.