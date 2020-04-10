Звезда «ДОМа-2» Милена Безбородова: «До сих пор надеюсь, что Безус одумается»

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Недавно Милена Безбородова со скандалом покинула «ДОМ-2». Экс-участница не скрывала, что ее вынудили уйти. Однако главным ударом для девушки стало то, что бойфренд Алексей Безус не последовал за ней, а продолжил искать любовь.

Почти два года Милена Безбородова была участницей телепроекта «ДОМ-2». За это время она обрела армию поклонников и построила крепкие отношения с Алексеем Безусом. Однако в конце марта звезда шоу в один миг потеряла все: ее буквально заставили отказаться от участия в проекте.

Сейчас Милена пытается устроиться в Москве. Она уже сняла квартиру и придумала, чем будет зарабатывать на жизнь. Однако шок от предательства возлюбленного и бывших товарищей по проекту не прошел до сих пор.

«Первые дни у меня были негативные эмоции ко всему, что произошло. Сейчас я чуть-чуть успокоилась, приняла это как данность. В жизни может произойти все, что угодно. С некоторыми ребятами с проекта я общаюсь и сейчас, но надо понимать, что это совершенно разные виды общения. На шоу все такие друзья, а за периметром лишь единицы проявили интерес, написали мне, поддержали», — рассказала Безбородова «СтарХиту».

Как оказалось, предпосылки к увольнению с проекта были давно. Милена не могла контролировать свои эмоции: часто конфликтовала с участниками и ведущими. В результате продюсеры просто устали терпеть ее капризы.

«Меня выгнали из-за того, что я стала неудобным человеком. Доставляла много проблем, так сказать. Я ведь правдоруб, я не могла нормально и спокойно реагировать, когда кто-то врал, перекручивал информацию. Мне казалось, что там все против меня. Сейчас я немного остыла и к шоу стала относиться нормально. Мне там нравилось, у меня была очень насыщенная жизнь. Но не стоит забывать, что это проект: там все специально перекручивают, чтобы вывести тебя на эмоции», — призналась девушка.

После ухода с телешоу Милена чувствовала себя настолько покинутой и одинокой, что не могла справиться с этим давлением самостоятельно. Именно поэтому она обратилась за помощью к психологу. Постоянные консультации со специалистом помогли звезде переосмыслить произошедшее и смириться с ситуацией. «Честно говоря, я до сих пор надеюсь, что в голове Леши что-то изменится, что он передумает. А быть может, произошедшее было дано мне для того, чтобы я встретила другого человека. Время покажет, а пока я просто хочу начать новую жизнь. На шоу, наверное, я бы не вернулась, поскольку там я была только ради Безуса», — подчеркнула Безбородова.

В ближайшие месяцы девушка планирует вплотную заняться своим образованием. Она хочет заниматься визажем, а в будущем мечтает открыть собственный салон. «ДОМ-2» помог Милене прославиться, и сейчас за ее жизнью наблюдают более 300 тысяч подписчиков. Правда, с главной задачей проект так и не справился, поэтому пока Безбородова одинока.

Фото: Instagram