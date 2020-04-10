Последний пассажирский пункт пропуска закрывает Китай на границе с Россией

Китай с 9 апреля закроет пассажирский пункт пропуска Маньчжурия — Забайкальск. Это последний открытый пропускной пункт на границе КНР с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула РФ в Харбине Владимира Ощепкова.

Стоп.

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Грузовое сообщение при этом сохранится. По словам дипломата, закрыть пункт — решение китайских властей.

«Наша сторона такие меры не вводила, поэтому теоретически наши граждане смогут вернуться на родину. Но мы эту информацию сейчас проверяем», — сказал Ощепков.

Некоторые категории граждан по-прежнему смогут пересекать границу, подчеркнул представитель дипмиссии. Речь идет о водителях грузовиков, членах поездных бригад, станционных служащих и экспедиторах, пишет bfm.ru.

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