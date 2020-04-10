Появились изображения нового внедорожника Toyota Fortuner

На днях появились очередные шпионские фотографии, дающие представление о внешности обновленного внедорожника Toyota Fortuner. Взяв их за основу, дизайнеры «Колёса.ру» изобразили новинку на собственных рендерных изображениях.

Как показали «слитые» в Сеть снимки, сильнее всего Fortuner изменится спереди: решетка радиатора, перекрашенная в черный цвет, станет в два раза уже, а в переднем бампере появится большой трапециевидный воздухозаборник с противотуманными фарами по краям. Увенчает «посвежевший» передок зауженная головная оптика с современной светодиодной «начинкой».



Обновленный Toyota Fortuner. Фото Колёса.ру



Обновленный Toyota Fortuner. Фото Колёса.ру

Боковая часть кузова, скорее всего, останется прежней. Зато изменится корма, которую преобразят новые задние фонари в стиле «старшего» Toyota Highlander и другой задний бампер с вертикальными светоотражателями по бокам.

По «технике» изменений не предвидится. Сейчас в моторную гамму внедорожника входят два бензиновых двигателя – объемом 2,7 и 4,0 литра мощностью 166 и 236 л.с. соответственно, и два дизельных – объемом 2,8 и 2,4 литра, выдающие 177 и 150 лошадиных сил.

Премьера обновленного Toyota Fortuner должна состояться до конца 2020 года.