Появились изображения нового внедорожника Toyota Fortuner

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mavit
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Появились изображения нового внедорожника Toyota Fortuner

На днях появились очередные шпионские фотографии, дающие представление о внешности обновленного внедорожника Toyota Fortuner. Взяв их за основу, дизайнеры «Колёса.ру» изобразили новинку на собственных рендерных изображениях.

Как показали «слитые» в Сеть снимки, сильнее всего Fortuner изменится спереди: решетка радиатора, перекрашенная в черный цвет, станет в два раза уже, а в переднем бампере появится большой трапециевидный воздухозаборник с противотуманными фарами по краям. Увенчает «посвежевший» передок зауженная головная оптика с современной светодиодной «начинкой».

Появились изображения нового внедорожника Toyota Fortuner
Обновленный Toyota Fortuner. Фото Колёса.ру

Появились изображения нового внедорожника Toyota Fortuner
Обновленный Toyota Fortuner. Фото Колёса.ру

Боковая часть кузова, скорее всего, останется прежней. Зато изменится корма, которую преобразят новые задние фонари в стиле «старшего» Toyota Highlander и другой задний бампер с вертикальными светоотражателями по бокам.

По «технике» изменений не предвидится. Сейчас в моторную гамму внедорожника входят два бензиновых двигателя – объемом 2,7 и 4,0 литра мощностью 166 и 236 л.с. соответственно, и два дизельных – объемом 2,8 и 2,4 литра, выдающие 177 и 150 лошадиных сил.

Премьера обновленного Toyota Fortuner должна состояться до конца 2020 года.