Новый BMW 7-Series получит 650-сильный электродвигатель

Флагманский седан BMW 7-Series следующего поколения получит мощную электрическую версию с двумя электромоторами, суммарно выдающими 650 лошадиных сил. Она придет на смену 6,6-литровому бензиновому V12 с двумя турбокомпрессорами, ныне положенному самой дорогой «семерке» с индексом M760Li.

Стоит отметить, что отказ от топового ДВС вовсе не означает, что баварская «семерка» окончательно станет электрокаром. Кроме «зеленой» версии с двумя электромоторами, седан нового поколения получит традиционные бензиновые и дизельные двигатели, которые наверняка будут соответствовать всем последним эконормам.

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на Motor1.com, в моторной гамме модели электрическую «семерку» назовут Mi7 или i7. Такой автомобиль получит целый комплект литий-ионных аккумуляторов емкостью 100 кВт*ч, одного заряда которых должно хватить на 640-650 километров «автономного» пути.

Премьера новой BMW 7-Series ожидается в 2022 году.