АЕБ просит Мишустина расширить льготы на автокредиты

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать спрос на новые автомобили, расширив действие программ льготного автокредитования на все категории населения. Об этом в пятницу, 10 апреля, пишет «Коммерсантъ».

Помимо расширения действия программ льготного автокредитования на все категории граждан, АЕБ также предложила увеличить максимальную стоимость участвующих в них автомобилей до 2 млн рублей и снизить требования к уровню их локализации с 1,4 тыс. до 1 тыс. баллов. Такие меры, по мнению Ассоциации, могли бы поддержать спрос на автомобили в условиях кризиса.

Напомним, по нынешним условиям в кредит с поддержкой от государства (в размере 10% от первоначального взноса и 25% – для отдельных регионов) можно приобрести только автомобили российской сборки стоимостью до 1 млн рублей.

Программой «Первый автомобиль», как сообщают «Автоновости дня», могут воспользоваться начинающие водители, покупающие машину впервые, а «Семейный автомобиль» – те, кто имеет двух и более несовершеннолетних детей.