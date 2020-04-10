Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года для всех знаков зодиака, что нас ждет в первую неделю весны

С 2 по 8 марта — Растущая Луна. Прогноз от небесных светил на эту неделю будет довольно позитивным. Звёзды благосклонны ко всем знакам зодиака, но пару условий нам выполнить придётся. Во-первых, вы не должны лениться, а во-вторых, вам нужно быть весёлыми и энергичными. В принципе, не так сложно, зато дела будут решаться с лёгкостью, а проблемы разбегутся в разные стороны. Во всех начинаниях лучшей поддержкой станут близкие друзья, а некоторые из нас могут рассчитывать на помощь коллег. Интуицию тоже не нужно сбрасывать со счетов – подсказки внутреннего голоса тоже могут пригодиться в непростых ситуациях. Семейная жизнь потребует серьёзного и вдумчивого подхода – домочадцы в эти деньки мечтают развеяться, и обычными прогулками их не удивишь. Любовная сфера полна удивительных сюрпризов – сказка начинается.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Овен

Некоторые ваши таланты раскроются сейчас. Если вам будут поступать интересные предложения по поводу их применения, без раздумий отвечайте согласием. Вас ожидает успех. Со второй половиной лучше не идти на конфликт. Возьмите паузу, если не можете найти компромисс.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Телец

Эмоции накроют вас с головой. Если любите — обязательно признайтесь в этом. Велика вероятность, что ваши чувства окажутся взаимными. Будьте начеку: близкий друг может обмануть вас. Хорошо, если вы заручитесь поддержкой родных, не оставайтесь в одиночестве.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Близнецы

Придется решать сразу несколько вопросов одновременно. Конечно, силы к концу периода будут на исходе. Постарайтесь восстановиться в выходные. Лучше всего побыть в одиночестве или вдвоем с любимым человеком. Шумные компании сейчас вам противопоказаны.

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Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Рак

Если у вас попросят в долг, ответьте вежливым, но твердым отказом. Велика вероятность, что долг вам вернут не скоро. Непростой период ожидает пары, которые вместе более пяти лет. Это проверка на прочность. Пройдете ли вы ее, во многом будет зависеть от вас самих.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Лев

Детьми вы сможете гордиться, а вот старшему поколению нужно будет помочь. Настройтесь на серьезное участие в их судьбе. На работе старайтесь не брать на себя дополнительные обязанности. Вы можете не рассчитать силы. В выходные устройте себе тайм-аут от домашних дел.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Дева

Звезды рекомендуют вам сейчас избегать общения с неприятными людьми. Окружите себя теми, кто вас любит. Особенно благоприятными окажутся 5 и 6 марта. Вы будете прекрасно выглядеть и окажетесь на высоте в любом деле, какое бы ни выбрали. Пользуйтесь этим!

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Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Весы

Постарайтесь наладить общение с теми, с кем вы давно в ссоре. Не бойтесь сделать первый шаг, результат превзойдет все ваши ожидания. Водителям рекомендуется быть аккуратнее на дороге, а тем, кто худеет — приостановить диету. Лучше сделать упор на спорт.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Скорпион

Период обещает быть напряженным. Возможно непонимание с близкими людьми и коллегами. Радует одно — следом за черной полосой непременно наступит белая. Ближе к концу недели вас ожидают сюрпризы и подарки, приятные события. Пусть мысли об этом придадут вам сил.

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Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Стрелец

Деньги сейчас лучше тратить, а не копить. Позвольте себе крупную покупку, о которой вы давно мечтали. Осторожнее относитесь к подписанию любых бумаг. Возникли сомнения? Посоветуйтесь со знающими людьми. Благоприятны дальние поездки, лучше всего в большой компании.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Козерог

Вам будет непросто перейти от выходных к трудовым будням. Старайтесь больше отдыхать по вечером, не берите работу на дом. Внимательнее относитесь к своему здоровью: возможно, придется посетить врача. 8 марта избегайте конфликтов: день будет важным для вас.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Водолей

На работе вы можете столкнуться с завистью со стороны коллег: вы окажетесь успешнее всех. Не обращайте внимания на завистников. Лучше займитесь решением бытовых вопросов. Например, период благоприятен для начала ремонта в квартире. Главное — найти хороших мастеров.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта 2020 года Рыбы

Решения, принятые в этот период, в корне изменят вашу жизнь, будьте готовы самостоятельно разбираться с проблемами: помощи извне не будет. Постарайтесь закрыть глаза на чужие слабости. Это поможет избежать лишних конфликтов в отношениях с близкими людьми.

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