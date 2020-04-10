Михал Квятковски предложил помощь медработникам во время эпидемии

Велогонщик команды Ineos Михал Квятковски, владеющий несколькими квартирами в польском городе Торунь, предоставил их в распоряжение медработников, борющихся с коронавирусом.

В Facebook Квятковски объявил, что в этих полностью обставленных и оборудованных всем необходимым квартирах медицинские работники смогут отдыхать, не возвращаясь домой, чтобы не подвергать риску заражения свои семьи.

Михал Квятковски: «Не хватает слов благодарности медицинским работникам за их труд. Возможно, кто-то из врачей, медсестёр и других работников боится возвращаться к себе домой из-за страха подвергнуть риску своих любимых людей. Или, может быть, в город приедут медики из других мест – мои двери для них открыты. Конечно, квартиры предоставляются бесплатно. Мы только что закончили обставлять эти квартиры и оборудовали всем необходимым, они будут доступны со вторника».

А товарищ Михала Квятковски по команде Ineos Люк Роу помог врачу Национальной службы здравоохранения Англии. Врач Том Робертс в Твиттере рассказал о том, что у него украли велосипед, оставленный 4 апреля у университетского госпиталя в Кардиффе (Уэльс).

Доктор Робертс: «Ужасно расстроен, особенно когда потребность в помощи национальной службы здравоохранения сейчас больше, чем обычно. Для того, кто работает сменами в больнице, помогая людям спасти их жизни, такое немного удручает».

Это сообщение привлекло внимание Люка Роу, который узнал у врача, какой именно велосипед у него был, какого размера, и 6 апреля доставил доктору новый велосипед.