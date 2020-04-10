Двое жителей Барнаула излечились коронавируса вышли больницы

10 апреля стало известно, что в Алтайском крае из барнаульской горбольницы № 5 начали выписывать пациентов, у которых ранее диагностировали вирус COVID-19. Как информирует Оперштаб региона, на сегодняшний день выздоровевшими признаны два человека.

Как уточнили власти, заболевание у этих двух пациентов протекало в легкой форме. В итоге сначала они сдали один анализ на наличие коронавируса, который показал отрицательный результат, а затем и второй с тем же исходом. В связи с этим было принято решение выписать их из медучреждения, где они все это время получали лечение. Таким образом, в больницах региона с этим диагнозом на данный момент остаются 19 человек, в том числе два ребенка.

Напомним, по данным оперативного штаба, в медучреждениях Барнаула продолжают лечение 19 человек: в инфекционном отделении Городской больницы № 5 — 16 пациентов, в Городской больницы № 11 — три пациента. Двое из них являются детьми (шести и 11 лет). Одного из них выявили накануне среди троих зараженных. Состояние одного из пациентов остается тяжелым, он находится на аппарате ИВЛ, еще одного — средней степени. Сейчас в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» находятся на исследовании анализы еще 10 жителей региона.