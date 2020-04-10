Турция отправила медпомощь пяти балканским странам

«Маски, комбинезоны и тестовые наборы, подготовленные Министерством здравоохранения, будут доставлены в Сербию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Северную Македонию и Косово по указанию нашего президента господина Реджепа Тайипа Эрдогана», — говорилось в сообщении Министерства обороны.

Медицинская помощь была отправлена на самолёте типа A-400M, принадлежащем Вооружённым силам Турции (TSK), пишет Hurriyet.

Самолёт сначала отправится в Белград, а затем вылетит в Сараево, Черногорию, Скопье и Приштину соответственно.

На коробках с гуманитарным грузом написана цитата суфийского поэта Мевлана Джалалуддин Руми, переведённая на языки стран, которым предназначается помощь.

«После отчаяния всегда наступает надежда, а после тьмы всегда выходит солнце», — говорится в цитате.

Напомним, что 6 апреля Эрдоган объявил, что страна намерена отправить медицинскую помощь Сербии. В письме своему сербскому коллеге Александру Вучичу Эрдоган заявил о поддержке Турцией Сербии в борьбе с COVID-19.

«Я убеждён, что активные меры, которые вы предприняли с первого дня борьбы с пандемией COVID-19, помогут справиться с этим кризисом с наименьшими возможными потерями», — сказал Эрдоган Вучичу.

Ранее на прошлой неделе Турция также отправила медицинскую помощь в Италию и Испанию, наиболее пострадавшим от коронавируса в Европе.

Вместе с тем глава НАТО Йенс Столтенберг похвалил Анкару за помощь Италии и Испании.

Отметим, что министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил в марте, что о помощи с оборудованием для борьбы с коронавирусом попросили 23 страны.