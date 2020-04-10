Эрдоган пожелал Джонсону выздоровления и пригласил в Турцию

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Umit Bektas/Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган пожелал премьеру Великобритании Борису Джонсону скорейшего выздоровления от коронавируса и пригласил его посетить Турцию, пишет РИА «Новости» со ссылкой на письмо Эрдогана.
«Желаю вам скорейшего выздоровления и после окончания пандемии хочу вас пригласить посетить нашу страну, которая является родиной ваших предков», — говорится в тексте.
Эрдоган также пожелал народу Великобритании «выйти из этой трагедии с минимальными потерями».
Джонсон объявил, что заразился коронавирусом 27 марта. 6 апреля он был госпитализирован в реанимацию. Сейчас его состояние улучшилось.
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