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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20…

Илья Питалев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/61/12459061/upload-RIAN_5930918.HR-pic905-895x505-8613.jpg" alt="Путин и Трамп обсудили коронавирус и цены на нефть" /></p> <p>

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на нефтяном рынке, пишет сайт Кремля.

Отмечается, что лидеры обговорили сделку «ОПЕК+», предполагаемую сокращение добычи нефти.

Также главы государств обменялись мнениями о пандемии коронавируса, в том числе предпринимаемые в связи с этим действия России.

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