Путин и Трамп обсудили коронавирус и цены на нефть

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Путин и Трамп обсудили коронавирус и цены на нефть

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20…

Илья Питалев/РИА «Новости»

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на нефтяном рынке, пишет сайт Кремля.

Отмечается, что лидеры обговорили сделку «ОПЕК+», предполагаемую сокращение добычи нефти.

Также главы государств обменялись мнениями о пандемии коронавируса, в том числе предпринимаемые в связи с этим действия России.

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