Путин и Трамп обсудили коронавирус и цены на нефть

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20…
Илья Питалев/РИА «Новости»
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на нефтяном рынке, пишет сайт Кремля.
Отмечается, что лидеры обговорили сделку «ОПЕК+», предполагаемую сокращение добычи нефти.
Также главы государств обменялись мнениями о пандемии коронавируса, в том числе предпринимаемые в связи с этим действия России.
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