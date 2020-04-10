19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

По
mavit
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Иногда великая информационная помойка, она же всеми нами любимый Интернет, приносит реальную пользу! Да-да, вы можете не верить в это, как и герои данной подборки, но так на самом деле бывает! Не всегда, врать не будем, но тут случай очень удачный – в одном месте собралась куча знатоков, которые быстренько распознали и разъяснили, что же такое запечатлено на снимках. А там много всего любопытного нашлось.

Семья на сидении впереди в самолете в начале полета нацепила вот такие штуковины. Это лекарство?

19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

phathiker / reddit

Ответ: Типа того, пластырь с функцией акупунктурного инструмента, против укачивания

Сбоку в этой штуке маленькое такое лезвие и я понятии не имею, что им можно разрезать

19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

mandias75 / reddit

Ответ: Специальная кисть для чистки робота-пылесоса. Лезвием разрезаешь намотавшиеся волосы.

Это просто игрушка или у нее есть какое-то назначение?

19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

SomeKindOfSushi / reddit

Ответ: Тут не хватает резинки, чтобы эта катапульта заработала

Выиграл занятный двойной крючок на аукционе старых вещей. Ему есть применение сегодня?

19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

NicholassBalls / reddit

Ответ: На ферме – возможно. Такими крюками тягали тюки соломы.

В Берлине видели много таких уличных штук, но так и не узнали, зачем они

19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

pornsaveslives / reddit

Ответ: вариация уличных часов. Две верхних ряда – это часы, с шагом по 5 и 1 час, нижние – минуты, с таким же шагом. Конкретно на фото 11:41.

Привезена как сувенир из Испании, но стойкое ощущение, что вещица из Африки

19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

wontonstew / reddit

Ответ: Желтое – следы меди или другого мягкого металла. Это такой ручной пресс, быстро делать металлические украшения.

Электрическая утка почему-то не работает. А как она вообще должна работать?

19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

Salmonfood / reddit

Ответ: Нужна еще и лампа, потому что утка – просто переключатель. Собираете все вместе и вперед!

Друг-рыбак нашел в озере Чикамагуа очень зловещую зубастую шутку

19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

lanky189 / reddit

Ответ: Есть такая рыбка, как бородатый темный горбыль и у нее как раз такие зубки

Какая-то очень странная метла, подаренная на Рождество

19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

Flying_Tortoise_ / reddit

Ответ: Это шомпол от старинной пушки

Какие-то железяки, валялись в школьном классе. Монетка для сравнения.

19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

itsprofessork / reddit

Ответ: Старый замок для компьютеров, которым корпуса пристегивали к столам

Металлическая головешка – сувенир же, я надеюсь?

19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

goaarongo / reddit

Ответ: Челюсть там подвижная, поэтому это «хлопушка». Нужно вставить пистон и бросить об пол, чтобы сработало.

Прибирались на местном пляже и нашли несколько пластин. Для чего они?

19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

rkiive / reddit

Ответ: Внутри старых щелочных батареек ставились такие пластинки. Корпус и остальное разрушила природа.

Красивая штуковина, прикупил по случаю в комиссионке. Внутри пусто.

19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

sp00ky_shadow / reddit

Ответ: футляр для хранения палочек для еды, предмет роскоши

Продавец сделал большую скидку, так как и сам не знал, что это такое

19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

DannyAng / reddit

Ответ: Старинный держатель, чтобы ложка не соскальзывала в тарелку с супом

Поспорили с другом – он говорит, что это для рыбалки, а я так не думаю

19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

finekettleofish / reddit

Ответ: Друг прав, это крючок на кальмара

Неизвестный экспонат в канадском музее, что в Манитобе

19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

joshua_vandenhoek / reddit

Ответ: Очень похоже на часть инструмента для плетения ковров

Находка на чердаке в старом доме. Никто не в курсе, что это такое.

19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

ThomasRo11 / reddit

Ответ: Специальный пресс для создания гербариев, с его помощью плющили и высушивали растения

Предмет из кучи старой кухонной утвари. Для чего конкретно этот?

19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

sassyall / reddit

Ответ: Такая открывашка наоборот, чтобы можно было приподнять крышку и запечатать обратно

Нам в школу поставили урны и там есть рисунок странного предмета. Вон та, продолговатая штука снизу.

19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

trollems121 / reddit

Ответ: Одноразовая бумажная ложка, подлежит утилизации с обычными пищевыми отходами