19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

Иногда великая информационная помойка, она же всеми нами любимый Интернет, приносит реальную пользу! Да-да, вы можете не верить в это, как и герои данной подборки, но так на самом деле бывает! Не всегда, врать не будем, но тут случай очень удачный – в одном месте собралась куча знатоков, которые быстренько распознали и разъяснили, что же такое запечатлено на снимках. А там много всего любопытного нашлось.
Семья на сидении впереди в самолете в начале полета нацепила вот такие штуковины. Это лекарство?
phathiker / reddit
Ответ: Типа того, пластырь с функцией акупунктурного инструмента, против укачивания
Сбоку в этой штуке маленькое такое лезвие и я понятии не имею, что им можно разрезать
mandias75 / reddit
Ответ: Специальная кисть для чистки робота-пылесоса. Лезвием разрезаешь намотавшиеся волосы.
Это просто игрушка или у нее есть какое-то назначение?
SomeKindOfSushi / reddit
Ответ: Тут не хватает резинки, чтобы эта катапульта заработала
Выиграл занятный двойной крючок на аукционе старых вещей. Ему есть применение сегодня?
NicholassBalls / reddit
Ответ: На ферме – возможно. Такими крюками тягали тюки соломы.
В Берлине видели много таких уличных штук, но так и не узнали, зачем они
pornsaveslives / reddit
Ответ: вариация уличных часов. Две верхних ряда – это часы, с шагом по 5 и 1 час, нижние – минуты, с таким же шагом. Конкретно на фото 11:41.
Привезена как сувенир из Испании, но стойкое ощущение, что вещица из Африки
wontonstew / reddit
Ответ: Желтое – следы меди или другого мягкого металла. Это такой ручной пресс, быстро делать металлические украшения.
Электрическая утка почему-то не работает. А как она вообще должна работать?
Salmonfood / reddit
Ответ: Нужна еще и лампа, потому что утка – просто переключатель. Собираете все вместе и вперед!
Друг-рыбак нашел в озере Чикамагуа очень зловещую зубастую шутку
lanky189 / reddit
Ответ: Есть такая рыбка, как бородатый темный горбыль и у нее как раз такие зубки
Какая-то очень странная метла, подаренная на Рождество
Flying_Tortoise_ / reddit
Ответ: Это шомпол от старинной пушки
Какие-то железяки, валялись в школьном классе. Монетка для сравнения.
itsprofessork / reddit
Ответ: Старый замок для компьютеров, которым корпуса пристегивали к столам
Металлическая головешка – сувенир же, я надеюсь?
goaarongo / reddit
Ответ: Челюсть там подвижная, поэтому это «хлопушка». Нужно вставить пистон и бросить об пол, чтобы сработало.
Прибирались на местном пляже и нашли несколько пластин. Для чего они?
rkiive / reddit
Ответ: Внутри старых щелочных батареек ставились такие пластинки. Корпус и остальное разрушила природа.
Красивая штуковина, прикупил по случаю в комиссионке. Внутри пусто.
sp00ky_shadow / reddit
Ответ: футляр для хранения палочек для еды, предмет роскоши
Продавец сделал большую скидку, так как и сам не знал, что это такое
DannyAng / reddit
Ответ: Старинный держатель, чтобы ложка не соскальзывала в тарелку с супом
Поспорили с другом – он говорит, что это для рыбалки, а я так не думаю
finekettleofish / reddit
Ответ: Друг прав, это крючок на кальмара
Неизвестный экспонат в канадском музее, что в Манитобе
joshua_vandenhoek / reddit
Ответ: Очень похоже на часть инструмента для плетения ковров
Находка на чердаке в старом доме. Никто не в курсе, что это такое.
ThomasRo11 / reddit
Ответ: Специальный пресс для создания гербариев, с его помощью плющили и высушивали растения
Предмет из кучи старой кухонной утвари. Для чего конкретно этот?
sassyall / reddit
Ответ: Такая открывашка наоборот, чтобы можно было приподнять крышку и запечатать обратно
Нам в школу поставили урны и там есть рисунок странного предмета. Вон та, продолговатая штука снизу.
trollems121 / reddit
Ответ: Одноразовая бумажная ложка, подлежит утилизации с обычными пищевыми отходами