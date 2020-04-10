19 примеров, когда быстрая помощь из Интернета избавила от мук любопытства: что это и зачем оно?

Иногда великая информационная помойка, она же всеми нами любимый Интернет, приносит реальную пользу! Да-да, вы можете не верить в это, как и герои данной подборки, но так на самом деле бывает! Не всегда, врать не будем, но тут случай очень удачный – в одном месте собралась куча знатоков, которые быстренько распознали и разъяснили, что же такое запечатлено на снимках. А там много всего любопытного нашлось.

Семья на сидении впереди в самолете в начале полета нацепила вот такие штуковины. Это лекарство?

phathiker / reddit

Ответ: Типа того, пластырь с функцией акупунктурного инструмента, против укачивания

Сбоку в этой штуке маленькое такое лезвие и я понятии не имею, что им можно разрезать

mandias75 / reddit

Ответ: Специальная кисть для чистки робота-пылесоса. Лезвием разрезаешь намотавшиеся волосы.

Это просто игрушка или у нее есть какое-то назначение?

SomeKindOfSushi / reddit

Ответ: Тут не хватает резинки, чтобы эта катапульта заработала

Выиграл занятный двойной крючок на аукционе старых вещей. Ему есть применение сегодня?

NicholassBalls / reddit

Ответ: На ферме – возможно. Такими крюками тягали тюки соломы.

В Берлине видели много таких уличных штук, но так и не узнали, зачем они

pornsaveslives / reddit

Ответ: вариация уличных часов. Две верхних ряда – это часы, с шагом по 5 и 1 час, нижние – минуты, с таким же шагом. Конкретно на фото 11:41.

Привезена как сувенир из Испании, но стойкое ощущение, что вещица из Африки

wontonstew / reddit

Ответ: Желтое – следы меди или другого мягкого металла. Это такой ручной пресс, быстро делать металлические украшения.

Электрическая утка почему-то не работает. А как она вообще должна работать?

Salmonfood / reddit

Ответ: Нужна еще и лампа, потому что утка – просто переключатель. Собираете все вместе и вперед!

Друг-рыбак нашел в озере Чикамагуа очень зловещую зубастую шутку

lanky189 / reddit

Ответ: Есть такая рыбка, как бородатый темный горбыль и у нее как раз такие зубки

Какая-то очень странная метла, подаренная на Рождество

Flying_Tortoise_ / reddit

Ответ: Это шомпол от старинной пушки

Какие-то железяки, валялись в школьном классе. Монетка для сравнения.

itsprofessork / reddit

Ответ: Старый замок для компьютеров, которым корпуса пристегивали к столам

Металлическая головешка – сувенир же, я надеюсь?

goaarongo / reddit

Ответ: Челюсть там подвижная, поэтому это «хлопушка». Нужно вставить пистон и бросить об пол, чтобы сработало.

Прибирались на местном пляже и нашли несколько пластин. Для чего они?

rkiive / reddit

Ответ: Внутри старых щелочных батареек ставились такие пластинки. Корпус и остальное разрушила природа.

Красивая штуковина, прикупил по случаю в комиссионке. Внутри пусто.

sp00ky_shadow / reddit

Ответ: футляр для хранения палочек для еды, предмет роскоши

Продавец сделал большую скидку, так как и сам не знал, что это такое

DannyAng / reddit

Ответ: Старинный держатель, чтобы ложка не соскальзывала в тарелку с супом

Поспорили с другом – он говорит, что это для рыбалки, а я так не думаю

finekettleofish / reddit

Ответ: Друг прав, это крючок на кальмара

Неизвестный экспонат в канадском музее, что в Манитобе

joshua_vandenhoek / reddit

Ответ: Очень похоже на часть инструмента для плетения ковров

Находка на чердаке в старом доме. Никто не в курсе, что это такое.

ThomasRo11 / reddit

Ответ: Специальный пресс для создания гербариев, с его помощью плющили и высушивали растения

Предмет из кучи старой кухонной утвари. Для чего конкретно этот?

sassyall / reddit

Ответ: Такая открывашка наоборот, чтобы можно было приподнять крышку и запечатать обратно

Нам в школу поставили урны и там есть рисунок странного предмета. Вон та, продолговатая штука снизу.

trollems121 / reddit

Ответ: Одноразовая бумажная ложка, подлежит утилизации с обычными пищевыми отходами