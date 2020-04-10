Поездка Минниханова в Альметьевск в 7 фотографиях: приветствие кулачками и совещание в масках

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил Альметьевский район, чтобы проконтролировать принимаемые меры борьбы с коронавирусной инфекцией.

Фото: пресс-служба президента РТ

Днем он посетил Альметьевск и, в частности, побывал на чулочно-носочной фабрике «Алсу». Из-за пандемии предприятие начало выпускать многоразовые маски из хлопчатобумажной ткани и одноразовые защитные костюмы.

Минниханов также посмотрел, как организована санитарная обработка города. Работа проводится ежедневно, она организована в три смены в круглосуточном режиме. Со всеми добровольцами проводят инструктаж, выдают им средства индивидуальной защиты.

Президент республики в онлайн-режиме обсудил с руководством медсанчасти ПАО «Татнефть» готовность медицинского комплекса и медперсонала оказывать помощь пациентам с коронавирусом. Минниханову показали новую бактериологическую лабораторию на базе медсанчасти и модернизированное реанимационно-анестезиологическое отделение.