У Луцьку – довжелезні черги до магазинів. ФОТО

Через новину про введення у вихідні дні режиму особливого пересування, у Луцьку виникли довжелезні черги до магазинів.

Нагадаємо, в одному з волинських ЗМІ зранку 10 квітня з’явилася новина про те, що на території Волині у суботу та неділю закриють всі магазини та аптеки.

Згодом в ОДА повідомили, що таких обмежень не буде. Мешканців області просять з 13.00 суботи до 06.00 понеділка не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь.

Інформацію про те, що у Луцьку працюватимуть і магазини, і аптеки, і АЗС підтвердив радник мера Ігор Поліщук.

Утім, «вірус паніки», що вже встиг поширитися містом, вніс свої корективи у життя лучан — перед деякими супермаркетами станом на 15:50, зокрема, «Сільпо» на проспекті Президента Грушевського, утворилася величезна черга.

Чекають своєї черги, аби закупитися продуктами, і лучани поблизу «АТБ», що на Ковельській.

Зо два десятки людей стоять у черзі біля супермаркету «Салют», що на проспекті Грушевського.

Окрім того, на проспекті Грушевського стоять у черзі люди й до менших продуктових магазинів.

Утворилися черги й біля супермаркетів «Сільпо», що на вулиці Кравчука, та «АТБ», що на Конякіна.