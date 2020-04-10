Влад Бахов убит, как продвигается расследование

Владислав Бахов исчез еще в апреле 2019 года после вечеринки в честь Дня рождения своего друга. Влада долго искали, но не могли найти. Спустя почти год удалось обнаружить останки подростка, однако ответа на вопрос о том, что же с ним случилось, до сих пор нет.

Напомним, Влад пропал в апреле 2019 года в Смоленской области после вечеринки в лесу. Компания подростков собралась отмечать День рождения одного из своих товарищей в лесу, среди них был Влад. Стоит отметить, что большая часть подростков — это золотая молодежь, все они дети депутатов и полицейских, все, кроме Влада. Многие уверены, что Владислава убили, а теперь просто пытаются спрятать следы.

Расследование по делу Бахова, последние новости

В марте 2020 года жители Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Челябинска, Волгограда и еще нескольких городов Российской Федерации вышли на улицы с требованием «справедливого расследования смерти 16-летнего Владислава Бахова».

Известно, что группа активистов также пришла с протестами к зданию следственного управления СК по региону, где пропал подросток. Активисты находились возле здания более двух часов, они стояли с плакатами на которых было написано «Я / Мы Влад Бахова. Требуем, чтобы в этом деле срочно разобрались и все выяснили». Людей было много, настолько, что их пришлось разгонять полицейским, которые до этого просто наблюдали за ситуацией.

«У меня есть брат, ему 16 лет. Я думаю, что такое может произойти с каждым. Каждый должен приходить в это место и требовать, чтобы все узнали правду. Дети не могут просто так взять и исчезнуть, им помогают в этом», — заявила одна из участниц пикета.

Долгая история дела Влада Бахова, хронология

Владислав Бахова, которому на момент пропажи было 16 лет, исчез в апреле 2019 года в лесу на окраине Демидова, Смоленская область. Во время вечеринки в кругу друзей Влад неожиданно ушел в лес и не вернулся. Его друзья, которые являются детьми чиновников и полицейских, заявили, что искали товарища, но не смогли его отыскать и уехали на дискотеку. Отец парня узнал о том, что сын пропал — только ночью, как и отчим Бахова.

Через два дня после пропажи СК Смоленской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство) из-за того, что подросток пропал. Следователи принялись опрашивать всех, кто имел к этому отношение. Всех участников вечеринки отправили на проверку на полиграф. Владислава пытались отыскать сотрудники следственного комитета, полицейские, спасатели, местные жители и волонтеры поисково-спасательных отрядов. В частности, на призывы о помощи откликнулись представители отрядов «Лиза Алерт» и «Сальвар».

О том, что подросток внезапно исчез, рассказали и представители федеральных каналов. В частности, эту тему активно освящал Андрей Малахов, который выпустил сразу пять эпизодов, посвященных исчезновению подростка. Активисты провели флешмоб с требованием передать дело о пропаже парня в Центральное управление СК РФ.

Зимой 2020 года представители смоленского СК провели пресс-конференцию и рассказали о предварительных итогах расследования. Следователи допросили более 200 человек и провели свыше двадцати судебных экспертиз. Они заявили, что родители товарищей Влада, среди которых находился и сам Влад, не являются высокопоставленными лицами и не давили на следствие.

Известно, что после того, как представитель СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат СК РФ, дело действительно начало продвигаться дальше. Родителей Влада вызвали на встречу с руководителем СК. Перед встречей отчиму и матери Влада рассказали, что неподалеку от места вечеринки, а если быть точнее в 1,5 километрах от места пропажи, спасатели обнаружили останки человека и кроссовки. Отчим и мать Влада сразу же опознали обувь подростка. Позже была проведена экспертиза, в ходе которой выяснилось, что останки действительно принадлежат пропавшему подростку. Сейчас информация о том, проводится ли расследование — отсутствует, однако родители подростка заявили, что не оставят ситуацию просто так и собираются идти до конца.