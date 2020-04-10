11 апреля: этот день в истории России

День 11 апреля в истории России был богат важными событиями, повлиявшими на ход вещей. Например, в 1801 году царь Александр I учредил «Негласный комитет», который еще называли «Комитет общественного спасения». Ячейка состояла из близких друзей царя: графов П. А. Строганова, В. П. Кочубея и Н. Н. Новосильцева, а также князя Адама Чарторыйского. Комитет просуществовал два года, ничего полезного для своей цели — реформы госадминистрации — так и не предприняв.

В 1783 году не стало графа Никиты Панина — умнейшего царедворца времен Екатерины Великой. Этот русский дипломат и государственный деятель был также президентом Коллегии иностранных дел на протяжении 22 лет — огромный срок и небывалая ответственность!

В этот день в 1928 году на свет появился удивительный человек — Юрий Калачников (не путать с Калашниковым, изобретателем автомата). Это был советский конструктор артиллерийского вооружения, создавший легендарные РСЗО «Град», «Ураган», «Смерч», а также артиллерийские системы «Гиацинт» и «Тюльпан».

По народному календарю 11 апреля отмечают Берещенье — особый весенний праздник, когда можно было слушать берёзы. Наши предки чтили и уважали природу, умея ценить не только эстетику, но и голос деревьев. В этот день берёзовым соком отпаивали больных: сок чистил кровь, выгонял недуги из желудка и восполнял водно-минеральный баланс организма. Исцелял, одним словом, но только в Берещенье.

События 11 апреля в истории России:

1857 — российский император Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла.

1891 — издан высочайший указ российского императора Александра III о закладке Великого сибирского пути (транссибирской железнодорожной магистрали).

1928 — родился Юрий Калачников, советский конструктор артиллерийского вооружения (РСЗО «Град», «Ураган», «Смерч», артиллерийские системы «Гиацинт» и «Тюльпан»).

1944 — освобождение Керчи и Джанкоя от немецко-фашистских захватчиков.

1964 — на экраны вышел фильм Георгия Данелии «Я шагаю по Москве».

1979 — умер актер Леонид Быков, сыгравший немало ролей, но запомнившийся пронзительной ролью из «В бой идут одни старики».

1981 — во время гастролей в германском городе Фюрте заявили о своём невозвращении в СССР дирижёр Максим Шостакович и пианист Дмитрий Шостакович — сын и внук композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

11 апреля 1832 года в России введены звания почётных граждан

В России всегда было принято поощрять и выделять граждан, много сделавших для общественности или города, в котором они живут. При царе почетным гражданином могли стать представители мещанского и духовного сословия, но этот порядок упразднили при большевиках (Декрет ВЦИК от 24 ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов»). Сегодня в РФ существует звание «почётного гражданина» того или иного города, присваиваемого местными органами власти за личные заслуги, связанные с этим городом.

11 апреля 1944 года Керчь и Джанкой освобождены от нацистской оккупации

Крым — важнейший плацдарм для гитлеровских войск — постепенно освобождался от ига захватчиков, и в этот день в 1944 году советские войска отбили у нацистов стратегически важные города Керчь и Джанкой. Многие крымские населенные пункты были просто стерты с лица земли, и Керчь с Джанкоем тоже пришлось восстанавливать с нуля.

Крымская наступательная операция весны 1944 года принесла облегчение жителям, изнывавших под игом гитлеровцев, но не прекращавших партизанскую войну. Когда Красная Армия перешла к преследованию стремительно отступающего противника, исход стал ясен. Каждый год 11 апреля у памятных мест в Джанкое и Керчи проходят митинги, посвященные освобождению этих городов от нацистской оккупации.