Симптомы коронавируса у человека в 2020 году, простой тест легких

Пандемия коронавируса с каждым днем вселяет панику. На грани панической истерии уже находятся даже те, кто в первые недели не воспринимал эту угрозу всерьез. Но сейчас ситуация такова, что даже скептики хотят знать — какие симптомы должны предупредить об инфицировании и как дома можно себя протестировать.

Весь мир нынче переживает эпидемию COVID-19. Всего в мире насчитывается 1,6 миллиона инфицированных. Странами с самым быстрым распространением коронавируса остаются США (465 750), Испания (153 222), Италия (143626), Франция (118 783), Германия (118 235), Иран (662 20) и Великобритания (65 872). Общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет более 95 тысяч человек. Больше всего смертей зафиксировано в Италии, Испании, США и Франции.

Как дышит человек инфицированный коронавирусом, видео

Проверяем себя на коронавирус, простой тест

По прошествии некоторого времени поднимается температура и/или появляется кашель. Тем, кто в этот момент обращается в больницу, выносят вердикт, что почти 50% легких уже поражены фиброзом. А это значит, что состояние уже запущенное, считают медики.



Как все-таки узнать, настигла вас инфекция или нет? Проверить себя на коронавирус очень просто. По совету тайваньских специалистов можно пройти простой тест для проверки на коронавирус, который мы можем делать каждое утро.

Итак, сделайте глубокий вдох и задержите дыхание не меньше, чем на 10 секунд. Если у вас получится проделать это без покашливания, без чувства дискомфорта, спертости воздуха или напряженности — это свидетельствует о том, что в легких нет фиброза и инфекция вряд ли поразила ваш организм.

Эксперты советуют проверять себя таким образом каждое утро в среде, где чистый воздух.

Симптомы, которые должны насторожить каждого

Чтобы подхватить коронавирус, сначала мы должны войти в контакт с ним. Вирус может передаваться воздушно-капельным путем — через кашель и чихание, а также через физический контакт с зараженными людьми, или же контакт с поверхностями, где находятся вирусы (в том случае, если прежде чем помыть, вы потянете их к носу или ко рту). Как только вирус попадает в ваше тело, он начинает работать.

Что же происходит с телом, когда вы подхватываете коронавирус? Как только коронавирус попадает в вашу клетку, он втыкает в нее свои рецепторы и начинает свое черное дело, а в теле возникает иммунная реакция. Все это вместе создает симптомы, которые вы начинаете ощущать.

Характерные симптомы коронавируса при респираторной форме:

боль при глотании, чихании;

ринит;

головная боль;

кашель;

проявления гипоксии;

повышение температуры;

озноб;

мышечная боль.

Вот из-за этих симптомов врачам так сложно, собственно, отследить и понять эту болезнь — все эти симптомы распространены, они появляются во время сезона гриппа или при обычной простуде. Чтобы понять, что это не что иное, как уханский коронавирус, необходимо пройти профессиональный тест в лаборатории, где исследуют состав вашей слизи и крови.

При тяжелых формах заболевания состояние пациента быстро ухудшается, поднимается очень высокая температура, появляется непродуктивный упорный кашель, развивается дыхательная недостаточность. Состояние больного значительно ухудшается, если есть сопутствующие заболевания.

При тяжелых случаях последствия коронавируса крайне неблагоприятны:

Выраженная интоксикация

Признаки отека легких

Прогрессирующая острая дыхательная недостаточность

Полиорганная недостаточность

Медики говорят, что прогноз при таком течении заболевания очень неблагоприятный.

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф