Для профилактики коронавируса рекомендуется употребление определенных групп витаминов

Пандемия коронавируса продолжает свое шествие по миру. С каждым днем число зараженных растет, а вакцины от коронавирусной болезни нет, а появится она по, прогнозам специалистов, не ранее июня 2021 года. Единственное, что сейчас может сделать каждый человек, чтобы обезопасить себя: соблюдать режим самоизоляции, тщательно мыть руки (не менее 20 сек), использовать медицинские маски и одноразовые перчатки, много отдыхать и полноценно питаться.

Укрепить иммунитет также помогут витамины. Пускай они не спасут от коронавируса, но подойдут для профилактики, предотвращения тяжелой формы болезни и облегчат симптомы. Самыми полезными витаминами считаются: аскорбиновая кислота, ретинол, витамины группы В, микроэлементы (селен и цинк).

Эти полезные витамины и элементы в большом количестве содержатся в апельсинах, орехах, зелени, мясе и бобовых культурах.

Какую роль витамины играют в профилактике коронавируса

Витамины нельзя использовать в качестве лекарств от коронавируса, но есть несколько причин, по которым человеку нужно принимать витамины:

профилактика – принимая витамины, человек может укрепить иммунитет. Дефицит витаминов в организме приводит к ослаблению иммунной системы. В достатке витамины помогут избежать заражения; облегчение симптомов – витамины помогают избавиться от ощущения слабости, стабилизируют температуру тела и способны снизить интоксикацию организма. Благодаря витаминам процесс выздоровление идет быстрее, а сам больной ощущает себя бодрее; снижение риска осложнения болезни – в последней стадии коронавирус способен поражать легкие человека. В таком состоянии больному требуется подключение к аппарату ИВЛ. Своевременная витаминизация увеличивает шансы того, что болезнь пройдет в легкой форме.

Какие витамины считаются лучшими для профилактики коронавируса

По словам специалистов, наиболее эффективными витаминами для профилактики коронавируса считаются: D, C, A, B. А также микроэлементы селен и цинк, жирные кислоты Омега 3 и Омега 6. Ежедневно человеку требуется 100-500 МЕ витамина Д и его второй формы Д3.

Эти витамины помогают делиться клеткам, которые гибнут в большом количестве под воздействием коронавируса. Также эти витамины улучшают функцию легких и укрепляют альвеолярные клетки. Это позволяет облегчить дыхание и обеспечить наполнение тканей кислородом.

Витамин С снижает воспалительный процесс в тканях, тем самым спасая от высокой температуры. Также этот витамин улучшает всасываемость противовирусных препаратов. Витамин С поможет избавиться от интоксикации. В сутки человеку требуется 75-90 мг этого витамина.

Еще один союз иммунной системы – цинк. Именно он влияет на производство лейкоцитов, способных подавлять вирус. Также этот минерал влияет на усвоение витаминов и на рост/деление клеток. Взрослому человеку в сутки необходимо 15 мг цинка.

Витамин А принимает участие в производстве интерферонов, выделяющихся в ответ на появление вирусов и бактерий в организме.

Дефицит витамина А негативно сказывается на производстве иммуноглобулинов, которые необходимы для блокировки инфекционных агентов и токсинов. Суточная норма для взрослого человека 0,8-1 мг. Витамины группы B нужны для того, чтобы избавиться от ощущения слабости и головной боли.

Они способствуют производству антител и укрепляют слизистую оболочку, через которую инфекция может попасть в организм. Также витамины группы В способствуют увеличению количества эритроцитов. Другими словами, они улучшают снабжение органов кислородом. Для поддержания иммунной системы взрослому человеку в день требуется 1-2,5 мг каждого из витаминов.

Селен является еще одним стимулятором иммунитета, так как он предохраняет здоровые клетки от повреждения вирусом, стимулирует выработку иммуноглобулинов и сокращает воспалительные процессы в организме. Помимо этого, селен предотвращает развитие одышки и уменьшает кашель.

В сутки взрослому человеку требуется 400 мкг селена. Большинство полезных веществ можно найти в свежих овощах, фруктах, мясе и рыбе.

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