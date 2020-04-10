Если встать на биржу труда, какие будут выплаты по безработице в 2020 году

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в жизнь нашей страны и отдельных ее жителей. Понимая это, Президент России Владимир Путин в своем третьем обращении к россиянам призвал региональных властей России вникать в проблемы каждой компании и максимально сохранять занятость работников.

Однако для тех, кто все-таки потерял стабильную работу и основной источник дохода, Владимир Путин предложил ряд мер для поддержки.

Что делать, если человек потерял работу в период карантина

Эксперты уверяют, что при нынешних обстоятельствах, связанных с угрозой заражения коронавирусом, людям, потерявшим работу, выгодней всего встать на биржу труда, чтобы получать пособие по безработице. Этот статус поможет пережить сложные времена, связанные с поиском постоянной работы.

К тому же, Владимир Путин предложил предоставлять помощь тем, кто временно остался без работы после 1 марта 2020 года. Они смогут получить пособия по безработице, но при этом не будет учитываться доход, который у них был ранее, так как многие сейчас не могут подтвердить стаж или доход из-за того, что многие структуры не работают в связи с пандемией.

Сколько будет составлять выплата по безработице в 2020 году

В России максимальный размер пособия по безработице вырос до уровня минимального размера оплаты труда и составляет 12 130 рублей.

Напомним, что ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тысяч рублей.

Также, стоит добавить, что в некоторых регионах выплаты могут быть выше. Например, в Москве безработные могут получать максимальный размер пособия в сумме 19 500 рублей, а на Чукотке 16 000 рублей.

Минимальная величина пособия по безработице на 2020 год осталась неизменной и составляет 1500 рублей. Такую сумму будут получать те, кто официально не работал на протяжении полугода и более.

Если человека признали официально безработным, тогда по новым правилам пособие по безработице будут выплачивать полгода: