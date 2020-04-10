Польша требует от России вернуть ей обломки Ту-154

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Польша требует от России вернуть ей обломки Ту-154

Польша потребовала от России вернуть обломки самолета Ту-154М. Об этом говорится в ноте, направленной Министерством иностранных дел Польши к России, передает РИА Новости.

Нарушение международного права

Польша требует от России вернуть ей обломки Ту-154

В ноте говорится о том, что поляки призывают Российскую Федерацию выдать им обломки самолета, который считается польской собственностью. И ничем не обоснованное удерживание Россией польской собственности является противозаконным, не подкрепленным ни одной нормой международного права, утверждает внешнеполитическое ведомство Польши.

Расследование не завершено

Польша требует от России вернуть ей обломки Ту-154

В ответ на эту ноту российский посол в Республике Польша Сергей Андреев дал объяснение, почему обломки этого самолета пока находятся в России. Так, по словам Андреева, расследование по данному делу еще не завершено. А по информации представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, обломки — это вещественное доказательство, и хранятся, как улики  по уголовному делу.

Из истории крушения

Польша требует от России вернуть ей обломки Ту-154

Напомним, самолет Ту-154М потерпел крушение при посадке в Смоленске. На его борту находилось 96 человек. Среди них — и польский президент Лех Качиньский.

В результате авиакатастрофы никто из них не выжил.