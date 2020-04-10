Польша требует от России вернуть ей обломки Ту-154

Польша потребовала от России вернуть обломки самолета Ту-154М. Об этом говорится в ноте, направленной Министерством иностранных дел Польши к России, передает РИА Новости.

Нарушение международного права

В ноте говорится о том, что поляки призывают Российскую Федерацию выдать им обломки самолета, который считается польской собственностью. И ничем не обоснованное удерживание Россией польской собственности является противозаконным, не подкрепленным ни одной нормой международного права, утверждает внешнеполитическое ведомство Польши.

Расследование не завершено

В ответ на эту ноту российский посол в Республике Польша Сергей Андреев дал объяснение, почему обломки этого самолета пока находятся в России. Так, по словам Андреева, расследование по данному делу еще не завершено. А по информации представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, обломки — это вещественное доказательство, и хранятся, как улики по уголовному делу.

Из истории крушения

Напомним, самолет Ту-154М потерпел крушение при посадке в Смоленске. На его борту находилось 96 человек. Среди них — и польский президент Лех Качиньский.

В результате авиакатастрофы никто из них не выжил.