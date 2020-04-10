Мать после смерти рассказала сыну во сне, почему она переродилась в курицу

Цзи Юнь, который является известным китайским литератором, в одной из своих книг написал достаточно интересную историю о том, как женщина переродилась в курицу, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Старая женщина с фамилией Шэнь рассказывала о том, что в ее деревне проживал Чжао Сань вместе со своей матерью. Они работали в одной из богатых семей прислугой. Примерно через год после смерти матери, мужчине приснился очень странный сон. Он услышал голос матери, который говорил о том, что завтра будет метель. Из-за этого рядом со стеной замерзнет курица. В качестве награды, хозяин отдаст эту курицу, но кушать ее нельзя. Женщина рассказала, что когда она украла у хозяина деньги и поэтому в загробном мире ей приказали переродиться курицей, чтобы вернуть этот долг. Она якобы снесла достаточное количество яиц и поэтому женщине в образе курицы пора покидать этот мир. Чжао Сань был сильно удивлен, ведь на следующий день все произошло точно так, как рассказывала ему мать во сне. Он не стал есть курицу, а оплакав, похоронил ее. Жители деревни были удивлены таким поступком и в результате мужчина рассказал о том, что произошло с ним.Цзи Юнь писал в своей книге о том, что все, что человек имеет в своей жизни является результатом его поступков в прошлых жизнях. Те, кто был плохим человеком, будет расплачиваться за свои поступки. Но люди не знают об этом и далеко не каждый верит в то, что перерождение в другого человека или в животное – это реально.