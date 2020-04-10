На оскандалившемся охранном предприятии Республики Алтай нашли зарплатные долги

Руководство ООО ЧОО «Воевода» из Республики Алтай, чей экс-сотрудник в мае прошлого года отказывался пускать «скорую помощь» с пациентом на территорию республиканской больницы, как оказалось, уволило семерых охранников, не выплатив им зарплату за два месяца. Об этом сообщает прокуратура Республики Алтай.

По информации ведомства, предприятие ранее проверяли на предмет соблюдения трудового законодательства. Помимо нарушений в этой сфере прокуратуре Горно-Алтайска также стало известно, что семеро бывших охранников были уволены, так и не получив зарплату за октябрь и ноябрь 2019 года. Надзорное ведомство внесло представление руководству организации с требованием погасить перед работниками задолженность по заработной плате, а также выплатить денежную компенсацию в связи с несвоевременной выплатой заработной платы. По результатам рассмотрения представления, ООО «ЧОО «Воевода» погасило перед работниками задолженность по заработной плате на сумму 117 тысяч рублей с выплатой денежной компенсации на сумму 4,7 тысяч рублей. Кроме того, в отношении охранного предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (повторная невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), которое находится на рассмотрении в суде.

Напомним, в 2019 году в Сети распространилась видеозапись, на которой сотрудник ЧОО отказывался пропускать машину «скорой помощи» с пациентом на территорию больницы. На записи было видно, что автомобиль «скорой помощи» стоит у шлагбаума на въезде на территорию больницы. Охранник отказывается открывать проезд и требует у медиков предоставить удостоверяющие личность документы. Сам он свое удостоверение не показал. Аргументы о том, что в машине находится больной человек, на молодого охранника не действовали. После инцидента Минздрав Республики Алтай поставил под вопрос дальнейшее сотрудничество с «Воеводой». Незадачливого охранника, как выяснилось позже, уволили на следующий день после того, как ролик распространился в Сети. Руководство организации позже было привлечено к ответственности за допуск к работе лица, не прошедшего подготовку. В качестве наказания фирме выписали штраф в размере 15 тысяч рублей.