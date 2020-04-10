Член законодательной Ассамблеи Нью-Йорка вернулась к работе медсестрой ради спасения больных коронавирусом

Член законодательной Ассамблеи Нью-Йорка Каринз Рейес вернулась к работе медсестрой ради спасения больных с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает издание New York Post.

Каринз Рейес с 2014 года работала медсестрой в медицинском центре Монтефиоре в Бронксе. В 2018 году она баллотировалась в Ассамблею штата Нью-Йорк от Демократической партии, победила на выборах и полностью переключилась на политическую деятельность. Женщина решила вернуться в свою больницу после разговора с бывшими коллегами, которые жаловались на нехватку рабочих рук в разгар эпидемии. «Медсестры клянутся помогать людям. Как я могла не помочь в такое время», – объясняет она.

Теперь по выходным Рейес работает медсестрой, а после смены ездит на заседания Ассамблеи в городе Олбани, чтобы участвовать в важных голосованиях. По словам политика, большинство этажей медицинского центра Монтефиоре заняты больными с COVID-19. За время ее смены 15 пациентам понадобилась интубация – введение трубки в трахею для подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 27 марта свободных аппаратов ИВЛ не осталось, и медсестрам пришлось на ходу осваивать портативные аппараты искусственного дыхания, которые привезли в больницу.

Рейес поразило, с какой скоростью может развиваться болезнь. «В воскресенье утром из приемного отделения поступил пациент, – рассказывает она. – Он не был интубирован, мог говорить, что-то делал на своем планшете. К двум или трем часам дня ему сделали интубацию. Затем у него произошла остановка сердца, и он умер».

По последним данным, к 9 апреля в Соединенных Штатах выявлено 435,8 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 14,9 тысячи американцев, из них 4571 – в Нью-Йорке, который пострадал от эпидемии больше других американских городов.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.