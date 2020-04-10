Мэр Стамбула: Коронавирус быстро распространяется в трущобах города, требуется строгая изоляция

Надо сказать, что многие районы Стамбула возникли в результате стихийного строительства незарегистрированного жилья, прежде чем местные органы власти создали необходимую инфраструктуру.

Мэр города сказал, что быстрое распространение инфекций в этих районах доказало, что для города с населением в 16 млн человек необходима полная изоляция.

«Всего 15% жителей Стамбула составляют 2,5 млн человек. Вот почему мы настаиваем на полной изоляции», — сказал Имамоглу, который уже несколько недель призывает к более жёстким мерам в крупнейшем городе Турции.

Он также подчеркнул, что его поддерживает Научный совет, созданный для консультирования Министерства здравоохранения по пандемии. «Это не только моё мнение, это настоятельная рекомендация Научного совета», — добавил он. Имамоглу отметил, что Стамбул уже понёс огромные экономические издержки от коронавируса, а количество диагностированных случаев быстро возросло до почти 35 тыс. с момента первого заражения 11 марта.

«За 30 дней с момента начала вспышки, муниципалитет Стамбула потерял 1 млрд лир (140 млн долларов). Весь наш доход упал до нуля. Нет автобусов, нет аренды. Мы ведём переговоры со всеми четырьмя партиями в парламенте», — сказал мэр.

В то время как город борется с финансовым бременем пандемии, он также решает вопрос с размещением потенциально огромного числа пациентов, которым может потребоваться госпитализация в ближайшие недели. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа говорит, что большинство случаев коронавируса зафиксировано именно в крупнейшем городе страны — Стамбуле.

Хотя Имамоглу и поддержал экономический пакет мер правительства по смягчению последствий вируса, он сказал, что планы строительства полевого госпиталя на территории рядом с закрытым стамбульским аэропортом имени Ататюрка являются ошибкой, поскольку в этом районе много домов и недостаточная инфраструктура.

«Мы представили все данные в Министерство здравоохранения. Мы можем подготовить полевой госпиталь в Еникапы всего за несколько дней. Там есть инфраструктура, электричество, генераторы, трансформаторы. То же самое можно сказать и о Малтепе, и о Бейликдюзю», — указал мэр, имея в виду альтернативные площадки для полевых больниц.