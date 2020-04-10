Два дебила — это сила: Собчак с Гудковым похоронили тяжелобольного Гафта

Телеведущая попросила прощения у госпитализированной кинозвезды.

В эфире своего Youtube-шоу с Александром Гудковым Ксения Собчак сообщили о смерти известного актера Валентина Гафта, чем вызвали возмущение поклонников. В результате телеведущая на своей странице в Instagram покаялась в неприятной ошибке, признавшись, что он и с Гудковым "два дебила".

Напомним, что в ходе интервью Гудков заявил о смерти 84-летнего актера, который на данный момент проходить реабилитацию после инсульта. Собчак информацию восприняла без удивления и пустила этот фрагмент, среди прочего, в эфир.

"Допустим, ушел Гафт, и нужно бжжрхча написать мемориум. А Ваня Ургант не может сдержать смеха, когда их пишет. Он колется постоянно. "Я не могу себя чувствовать серьезно в таких ситуациях", — говорит он. Внутри тебя сидит такой Джокер. Ситуация вроде страшная, но обязательно хочется посмеяться", — заявил Гудков.

Об ошибке Собчак сообщил Ургант, который позвонил ей вечером после выхода программы.

"Что тут сказать? Два дебила — это сила! Ладно бы Гудков просто бы рассказал эту драматическую историю, но я же еще с умным видом поддакиваю (сюда не поместилось). Валентин Иосифович! Спасибо, что живой! И прости нас, идиотов!" — написала Собчак в соцсети