15 удивительных и непонятых явлений, которые на самом деле имеют простое толкование

Наш мир – мир чудес, где, куда ни ступи, там очередная диковинка. Вот и нечего во всякое ступать! И вообще, прежде чем что-то делать, поучили бы матчасть! А то как начинают каждой ерунде удивляться, замучаешься обо всем рассказывать. Сделаем небольшой экскурсию по диковинкам, а там видно будет.

Если налить именно горячий чай в молоко, возникнет эффект подъема жирной жидкости по стенкам стакана

Вот такой причудливый эффект называют «ледяные волосы», а возникает они из-за специфики замерзания растений, заражены некоторые видами бактерий

Трава, колышущаяся на ветру, в буквальном смысле полировала камень

Добротные чернила – хватило всего одной капли, что создать такой узор в белой краске

Подо льдом находится дерево, вода намерзала уже после того, как оно утонуло

Маленькая ящерица завершает линьку и выглядит, будто в пижамке

При очень сильном ветре сосульки могут менять стандартную форму

Горячий шоколад в кубике льда ведет себя как гейзер наоборот

Чем меньше кальция в рационе курицы, тем хуже качество скорлупы яиц

Лед намерз на деревьях во время заморозков при половодье, а потом вода отошла и он остался висеть

При правильном ракурсе и освещении и обычные ветки дерева образуют нечто потрясающее

Человек тут не при чем, работа волн и ветра!

В трудные периоды жизни это оставляет свой след и если, к примеру, отращивать волосы долго-долго, то на них отложатся эти события в виде седых областей

Дерево не рухнуло после того, как дюну размыло, так как у него мощная корневая система

Видно, где именно под покрытием проложены системы теплого пола