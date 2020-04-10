Шойгу призвал ввести уголовную ответственность для зарубежных чиновников за снос советских памятников

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой предусмотреть уголовное наказание для представителей власти иностранных государств за снос сооружений в память о погибших советских гражданах.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

kremlin.ru

Как передает «Интерфакс», глава Минобороны подчеркнул, что в последнее время «наблюдается рост попыток официальных должностных лиц отдельных иностранных государств фальсифицировать историческую правду о решающем вкладе Советского Союза в разгром фашистских захватчиков в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн».

В качестве примера Сергей Шойгу напомнил о недавнем сносе памятника маршалу Коневу в Праге. Инициатором этого выступил староста района Прага-6.

Также в военном ведомстве добавили, что 7 апреля президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите страны.

Смотрите также

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.