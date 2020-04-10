Производство бензина в России упало почти на 20%

Российские нефтеперерабатывающие заводы сократили производство бензина на первой неделе апреля на 19%. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщило «РБК» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Поводом для сокращения объемов производства стало снижение спроса, вызванное самоизоляцией граждан и сокращением числа их поездок на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

По данным ЦДУ ТЭК, за неделю с 1 по 7 апреля российские НПЗ произвели 648 тысяч тонн бензина пятого экологического класса вместо 799,3 тысячи тонн, выпущенных на последней неделе марта. Отгрузка бензина на внутренний рынок также упала на 11,6% до 544,2 тысячи тонн, а объем нераспроданных остатков, при этом, вырос на 100 тысяч тонн, до 6%.