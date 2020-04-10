Компания Porsche подняла цены на купе и кабриолет

Компания Porsche подняла цены на спорткар Porsche 911 в кузовах «купе» и «кабриолет». Большинство их комплектаций подорожали на 364-429 тыс. рублей. К такому выводу пришли эксперты «Цена Авто» в ходе мониторинга цен на новые автомобили в России.

Так, самый доступный Porsche 911 в кузове «купе» с 3,0-литровым 385-сильным двигателем теперь стоит 7 590 000 рублей. Версия Carrera S с более мощным 450-сильным мотором оценивается в 8 490 000 рублей, а полноприводный вариант с тем же двигателем предлагается к продаже за 8 990 000 рублей. Топовые версии купе – GT3 RS и Turbo S – по-прежнему продаются по «старым» ценам – за 13 331 000 и 15 450 000 рублей соответственно.

Кабриолет Porsche 911 в базовой комплектации Carrera подорожал до 8 440 000 рулей, а более продвинутая версия Carrera 4S – до 9 840 000 рублей. Топовые версии – Turbo S и Speedster – сохранили прежние ценники в 16 250 000 и 21 681 000 рублей соответственно.

Как сообщают «Автоновости дня», топовый Porsche 911 Turbo S поступил в продажу в начале марта. Цены на остальные комплектации спорткара не менялись с января прошлого года.