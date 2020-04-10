Появились фото французской версии «Москвич-2141»

Как известно, 80-е и 90-е годы прошлого века были «золотым временем» для советских автомобилей в Западной Европе. Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL. Фотографии незаслуженно забытой легенды появились в группе «RCI News» в Facebook.

#Aleko141 от французского дилера Poch в комплектации SL. Вообще, с продажами во Франции у «цоемобиля» было всё крайне… Posted by RCI News on Thursday, 9 April 2020

Пик продаж модели «2141» пришелся на период с 1990 по 1993 годы. Тогда эти машины продавал французский дилер Poch. Хэтчбеки, адаптированные под рынок Франции, отличались модернизированными бамперами, специальными накладками на дверях и крыльях, измененной решеткой радиатора и спойлером на крышке багажника. Вместе с тем, все Aleko 141 SL по умолчанию оснащались системой ABS.

Как сообщают «Автоновости дня», за те три года во Франции было продано 400 экспортных «Москвичей». Могло быть и больше, однако французы, в основном, предпочитали местную модель Simca 1307, похожую на наш Aleko 141 SL как две капли воды.