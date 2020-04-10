Чем опасно переедание блинами на Масленицу

В Госдуме назвали главную опасность переедания блинов. Член комитета Госдумы по охране здоровья призвал россиян не вдаваться в крайности и подходить к составлению меню Масленичной недели с умом.
Депутат рассказал, как есть блины без вреда для здоровья
Употребления большого количества блинов, приготовленных на масле, вредно для здоровья. В честь Масленицы соответствующее заявление сделал член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
Согласно рекомендациям Менделевича, блины лучше выпекать без масла на сковородке с антипригарным покрытием. Кроме того чиновник советует подавать угощения с полезной начинкой.
Менделевич призвал соотечественников знать меру и не злоупотреблять поеданием блинов в праздничную неделю, поскольку это чревато появлением проблем со стороны желудочно-кишечного тракта. Особенно осторожными нужно быть людям с непереносимостью глютена, заболеваниями поджелудочной железы и желчного, лишним весом.
Что касательно готовых угощений, которые продаются на ярмарках – их следует покупать только в проверенных местах и не забывать о правилах личной гигиены.
Чем чревато переедание блинами
Диетологи утверждают, что любое переедание несет вред здоровью: и не играет роли, что именно в большом количестве поступает в пищеварительный тракт. Еда переваривается благодаря ферментам, при ее избытке ферментов вырабатывается недостаточно. На неусвоенную еду организм реагирует по-разному: диареей, запором, тяжестью в желудке, тошнотой, метеоризмом, усталостью. В худшем случае переедание чревато острым панкреатитом, или холециститом.
Хроническое переедание скажется на массе тела и состоянии кожи.
Специалисты рекомендуют следить за реакцией организма во время употребления пищи, ведь не всегда хороший аппетит говорит о голоде: желание вздремнуть и тяжесть в животе говорят о том, что организм не просто пополнил запас энергии, но и начинает ее расходовать на утилизацию лишней съеденной еды.
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Диетологи разработали ряд рекомендаций для хорошего самочувствия во время Масленичной недели:
- кушать дробно;
- лучше меньше, но чаще;
- сбалансировать рацион питания;
- избегать добавления масла и других вредных продуктов в тесто для блинов;
- стараться выбирать начинку из здоровых продуктов;
- не забывать о физической активности.
Также не стоит забывать, что Масленица – это семидневная подготовка организма к Великому посту, поэтому праздничное меню должно быть максимально щадящим.
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