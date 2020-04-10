 Дилан Груневеген занялся доставкой продуктов

26-летний нидерландский спринтер команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген будет заниматься доставкой продуктов пожилым людям и всем, кто не может пойти в магазин самостоятельно во время пандемии коронавируса. Тем самым во время отсутствия велогонок Дилан Груневеген также помогает рекламировать спонсора команды, сеть супермаркетов Jumbo.

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В Твиттере Дилан Груневеген написал: «Велогонок пока нет, зато есть время помогать. В ближайший период я на велосипеде буду доставлять продукты пожилым людям и тем, кто не может делать покупки самостоятельно».

Для покупателей, заказавшие продукты онлайн, стало сюрпризом появление победителя четырёх этапов Тур де Франс в форме велокоманды Jumbo-Visma, доставившего им заказ.