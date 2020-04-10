Управление юстиции региона опровергло данные Алтайкрайстата резком росте числа разводов

Специалисты Управления юстиции Алтайского края не согласны с данными о трехкратном увеличении количества расторгнутых браков в регионе в январе-феврале 2020 года в сравнении с тем же периодом 2019 года, которые ранее привел Алтайкрайстат. В ведомстве настаивают, что число разводов в указанный период напротив сократилось. Сотрудники управления заявили ИА «Банкфакс», что не намерены отвечать за неполноту данных, представленных Алтайкрайтстатом, поскольку именно они ведут учет записей гражданского состояния.

Как уточнили в управлении, по статистике, которую ведут и проверяют отделы органов ЗАГС Алтайского края, в январе-феврале 2019 года было зарегистрировано 1236 браков, а в том же периоде 2020 года — 1411, что на 175 пар или на 14,2 % больше, чем в прошлом году. При этом в январе-феврале 2019 года было расторгнуто 1547 браков, а в том же периоде 2020 года — 1537. Таким образом, разводов в первые два месяца 2020 года стало на 0,6 % меньше чем в 2019 году. Это статистика по Алтайскому краю в целом. Что касается Барнаула, то за январь-февраль 2019 года здесь было заключено 486 браков, расторгнуто — 560. За январь-февраль 2020 года -заключено 614 браков, расторгнуто — 602.

Управление юстиции Алтайского края: Мы являемся тем органом власти, который официально осуществляет услуги регистрации записей актов гражданского состояния (рождение, смерть, разводы, регистрация браков и т.д.), мы же ведем статистику, основываясь на достоверных данных, которые имеются у отделов ЗАГС. Это входит в наши обязанности. Но мы не отвечаем за неполноту данных Алтайкрайстата и за, возможно, неправильные сведения, которые у них публикуются и которые у них могут быть. Мы свои цифры проверили и озвучили.

Напомним, несколькими днями ранее Алтайкрайстат опубликовал данные о естественном движении населения в регионе за январь-февраль 2020 года. По данным ведомства оказалось, что жители региона стали меньше рожать. Кроме того, значительно возросло количество разводов. Как следовало из данных статистики, в январе-феврале 2020 года было зарегистрировано 1411 свадеб (на 504 больше, чем за аналогичный период 2019 года), количество разводов выросло куда значительнее. За первые два месяца в регионе распалось 1536 семей, что в три раза больше, чем в январе-феврале прошлого года (452 развода). Таким образом, из информации крайстата выходило, что наметившаяся тенденция к отказу от брачной жизни только продолжает расти.