Си Цзиньпин: Китай готов содействовать поставкам в Турцию медицинской продукции

«Путём невероятных усилий, преодолев трудности, китайский народ восстанавливает производство и возвращается к обычной жизни. <…> Мы придаём большое значение наращиванию производства медицинской продукции и противоэпидемических материалов и стремимся оказать максимально возможную помощь в глобальной борьбе с эпидемией», — цитирует его ТАСС.

По его словам,«китайская сторона уже оказала Турции некоторую помощь, в частности предоставила противоэпидемические материалы, организовала видеоконференцию медицинских экспертов двух стран для обмена опытом в борьбе с вирусом».

«Китай намерен и дальше оказывать помощь Турции в борьбе с эпидемией, содействовать и создавать удобные условия для закупок Турцией медицинской продукции в КНР. Уверен, что под руководством президента Тайипа Эрдогана Турция способна справиться с эпидемией», — сказал председатель КНР. Он подчеркнул, что «вирус не имеет границ», что только путём совместных усилий можно победить эпидемию.

«Китай и Турция должны тесно сотрудничать, укреплять координацию, политическое доверие, взаимопонимание и поддержку по ключевым взаимным интересам и проблемам, углублять практическое сотрудничество в различных областях и продвигать двусторонние отношения на новый уровень», — резюмировал глава КНР. Как сказал Эрдоган, «благодаря героическим усилиям Китай победил эпидемию и стал примером для всего мира».

«Благодарю Китай за поддержку в борьбе с эпидемией и содействие в закупке Турцией медицинских материалов в КНР», — сказал президент. Он также отметил, что турецкая сторона «заинтересована в развитии сотрудничества с Китаем в сфере торговли, финансов, авиационной промышленности и других направлениях». По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. смертельных исходов.