Минздрав России перечислил препараты от коронавируса

Министерство здравоохранения России выпустило методические рекомендации, в которых перечислены все препараты, используемые при лечении коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в ведомстве выделили шесть лекарств.Названы лекарства от коронавирусаСреди них оказались хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир, ритонавир, азитромицин и интерфероны. Специалисты отметили, что в настоящее время испытания проходят еще три препарата – умифеновир, ремдесивир и фавипиравир. Отмечается, что многие лекарства применяют совместно с другими. «Фавипиравир» скоро появится в аптеках РоссииПробная партия препарата «Фавипиравир», показавшего хорошие результаты в Китае против заболевания, вызванного новой коронавирунсной инфекцией, появится на российском рынке через неделю. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу.

«Мы с группой «Химрар» инвестируем в препарат, который показал очень хорошие результаты в Китае, и пробная партия будет уже через неделю», — сказал он.Дмитриев также сообщил, что планируются дальнейшие инвестиции в средства по борьбе с коронавирусом. «Планируем инвестиции в предприятия, которые производят ИВЛ-аппараты и другое медицинское оборудование. И даже думаем про онлайн-образование, например планируем инвестиции в компанию «Учи.ру». Активно смотрим, где мы можем быть полезны именно в различных индустриях, связанных с борьбой с коронавирусом», — рассказал глава РФПИ.Ранее наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил создание совместного предприятия (СП) с группой компаний «Химрар» для производства лекарственного препарата «Фавипиравир» и других антивирусных инновационных лекарственных средств, в том числе на его основе. Об этом говорится в сообщении фонда.«Фавипиравир» — противовирусный препарат, который был разработан в Японии и получил одобрение для продажи в 2014 году. В течение 2020 года планируется произвести 600 тысяч упаковок «Фавипиравира».