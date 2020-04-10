Зарубежные эксперты рассказали, какие зубные пасты могут вызвать рак

Все мы дважды в день чистим зубы, чтобы они оставались здоровыми и были безупречно белыми. Однако зарубежные эксперты предупреждают, что определенные зубные пасты могут привести к снижению иммунитета, и, даже, спровоцировать развитие рака.Читайте на Информинг.Ру: Эксперт рассказал, как обезопасить себя от заражения коронавирусом через еду, доставленную из ресторанаРотовая полость – это врата в тело. Поэтому то, что человек в нее вкладывает и чем ухаживает, имеет основополагающее значение для здоровья. Доктор Филип Мемоли, основатель Центра системной стоматологии в Беркли-Хайтс, штат Нью-Джерси, призывает внимательнее отнестись к выбору зубной пасты. Некоторые его пациенты уверены, что проблем с зубной пастой, если только она не вредит непосредственно зубам, быть не может. Ведь при чистке человек попросту выплевывает ее. Но, предупреждает врач, некоторые химические вещества все же попадают в кровь. Поскольку у рта уровень абсорбции составляет 90%, он также является одним из наиболее уязвимых участков тела для химической чувствительности. Вот почему некоторые лекарства вводятся сублингвально (под язык) для быстрого растворения и усвоения.

Некоторые ингредиенты, используемые в коммерческих зубных пастах, в ряде стран считаются канцерогенами, еще в ряде – потенциальными канцерогенами.Речь идет о триклозане, лаурилсульфат натрия, искусственных подсластителях и фторе. Фторсодержащих паст очень много. А этот элемент в больших количествах может вызвать не только рак, но и повреждение мозга.Несколько исследований доказали, что элемент накапливается в организме, вызывает мутацию клеток. Фтор в большом количестве может спровоцировать развитие рака костей.Недавно исследователи провели метаанализ опубликованных исследований, чтобы понять влияние воздействия фтора на развитие нервной системы. Они обнаружили, что у детей в районах с высоким содержанием фтора показатели IQ были значительно ниже, чем у детей, живущих в районах с низким содержанием фтора.«Фтор, по-видимому, на мозг воздействует так же негативно, как свинец и ртуть», — говорит старший автор Филипп Гранджин, профессор Школы общественного здравоохранения им. Т.Г. Чана при Гарвардском университете.Однако этот ингредиент — лишь верхушка токсичного айсберга продуктов в коммерческой зубной пасте. Другими потенциально опасными ингредиентами являются пропиленгликоль, каррагинан, парабены и ГМО, сообщает Мемоли.Но есть и здоровые варианты. Например, периодическая чистка с содой или бентонитовой глиной. Также можно использовать зубную пасту для детей, советует Newsmax.com. Для лучшего вкуса в нее можно добавить каплю любимого эфирного масла.Хорошие результаты дает «полоскание» рта кокосовым маслом. Его еще называют растягиванием масла. Ну а если эти варианты не для вас, приобретите органическую зубную пасту либо пасту, в которой нет вышеперечисленных ингредиентов, небезопасных для здоровья. Яндекс Дзен