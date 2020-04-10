Врач-онколог рассказала, как самостоятельно распознать базалиому кожи лица

Базалиома лица — злокачественное поражение кожных покровов. Этот вид рака является одним из самых распространенных, часто обнаруживается у мужчин. Врач-онколог Таисия Никулина говорит, что базалиома легко диагностируется и распознать болезнь можно даже самостоятельно. Надо лишь, чтобы человек был внимательным к себе, не игнорировал даже малейшие изменения на коже. Базалиома — опухоль из базального слоя эпителия кожи, одна из разновидностей рака кожи. Чаще всего она возникает на носу, в области носогубных складок и на веках.

Читайте на Информинг.Ру: Эксперт рассказал, как обезопасить себя от заражения коронавирусом через еду, доставленную из ресторанаНикулина рассказывает, что базалиома начинается из небольшого узелка на коже. Он может быть телесного или красного цвета. Постепенно этот узелок начинает разрастаться, при этом не доставляет дискомфорта или боли человеку.И только со временем появляются корочки коричневого окраса.«Появление подозрительных образований на коже лица должно послужить сигналом к посещению врача. Специалист назначит исследования, которые нужно будет пройти для постановки точного диагноза», — говорит медик.В случае своевременного обращения к врачу базалиома успешно лечится. На коже в большинстве случаев не остается даже следа от шрама. Если же ее не лечить, на четвертой стадии опухоль поражает уже кости и хрящи. Яндекс Дзен