Йеллоустон в марте 2020: Геологическая служба США опубликовала отчет о состоянии супервулкана

Каждый месяц на сайте Геологической службы Соединенных Штатов появляется отчет об активности Йеллоустона, составленный Йеллоустонской вулканической обсерваторией. Март не стал исключением. За прошедший месяц случилось 111 землетрясений и три извержения гейзера Steamboat, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Специалисты выделили несколько довольно сильных толчков. Первая сейсмическая активность 18 марта в области Солт-Лейк-Сити характеризовалась магнитудой 5,7 балла. Вторая возникла 31 марта в центре Айдахо, её сила составила 6,5 балла. Важно отметить, что эти события никак не связаны с самим Йеллоустоном, так как вызваны тектоническим расширением региона. По словам геологов, столь мощные землетрясения могут негативно сказаться на системе гейзеров Йеллоустонского парка: возможно разрушение некоторых каналов, по которым перемещаются вода и пар.Steamboat«выпускал пар» несколько раз – 6, 15 и 25 марта. За этот год он извергался 9 раз. Землетрясений в регионе за март было 111, самое сильное имело магнитуду 3,1. Имели место целые серии немощных землетрясений.Также стоит отметить, что кальдера Йеллоустона продолжает оседать со скоростью несколько сантиметров в год.