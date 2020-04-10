Минздрав РФ перечислил препараты для лечения коронавируса

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Врачи прояснили будущее Надежды Бабкиной
Врачи дали прогнозы на выздоровления Народной артистки России Надежды Бабкиной, оказавшейся в больнице с подозрением на коронавирус и введенной в состояние искусственной комы. По...
Росавиация назвала страны, откуда туристов будут вывозить в первую очередь
Вывозные рейсы с россиянами в ближайшие дни планируется сформировать из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции, Черногории, Южной Кореи и Италии, сообщается на сайте Росавиации. «График вывозных рейсов будет...
«Выбора сейчас нет». Полный текст заявления Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Глава государства, в частности, анонсировал новые меры поддержки для бизнеса и медиков и призвал россиян продолжать...
Ритуалы на Благовещение, чтобы деньги были
Благовещение в 2020 году православные христиане отпразднуют во вторник, 7 апреля. В этот большой церковный праздник необходимо провести особый ритуал, чтобы в доме...
Проявления коронавируса шокировали медиков Коммунарки
Главврач московской Коммунарки, где лечатся заболевшие с коронавирусной инфекцией, рассказал о том, что шокировало врачей, которые занимаются лечением таких больных. Денис Проценко отметил...